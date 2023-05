Korona podtrzyma znakomitą passę i pokona Lecha? Złocisto-krwiści chcą przypieczętować utrzymanie

Kursy TOTALbet: Korona Kielce – Lech Poznań

Na półmetku rozgrywek ligowych wydawało się, że Korona Kielce jest wręcz pewniakiem do spadku. Złocisto-krwiści po 17 kolejkach zajmowali przedostatnie miejsce, mając w dorobku jedynie 13 punktów i tracąc do bezpiecznej strefy cztery „oczka”. Za słabe wyniki utratą pracy zapłacił zresztą Leszek Ojrzyński, którego zastąpił Kamil Kuzera. Początki 40-latka w roli pierwszego szkoleniowca wcale nie były jednak łatwe. Najwyraźniej kielczanie wzorowo przepracowali jednak zimę, w rundzie rewanżowej oglądamy bowiem zupełnie inną drużynę. Zespół z Suzuki Areny może nie jest najpiękniej grającą drużyną PKO BP Ekstraklasy, nie można za to odmówić mu ogromnej ambicji i woli walki. A to przekłada się na punkty – biorąc pod uwagę jedynie wyniki osiągane w 2023 roku, Korona zajmuje szóste miejsce, w 15 dotychczasowych meczach zdobywając 25 punktów! Drużyna prowadzona przez Kuzerę jest natomiast typową drużyną własnego boiska, na którym zdobyła lwią część swojego wiosennego dorobku. Dobra postawa przed własną publicznością sprawiła, że ekipa ze Świętokrzyskiego ma obecnie w dorobku 38 pkt i o trzy wyprzedza znajdujący się w strefie spadkowej Śląsk Wrocław. Scyzoryki ewentualnym zwycięstwem w domowym starciu z Lechem Poznań wykonałyby zatem ogromny krok w kierunku zachowania ligowego bytu. Zdaniem TOTALbet jest to jednak mało prawdopodobne, w opinii bukmachera faworytem będą bowiem goście z Wielkopolski.

Ustępujący mistrz Polski do Kielc przyjedzie natomiast bez najmniejszej presji. Ubiegłotygodniowe, wyjazdowe zwycięstwo 2:0 nad Rakowem Częstochowa sprawiło, że Kolejorz ma obecnie sześć punktów przewagi nad piątym w tabeli Piastem Gliwice. Jeśli dodamy do tego fakt, że poznaniacy mają z tym rywalem lepszy bilans bezpośrednich meczów, łatwo wywnioskujemy, że drużyna jest już pewna występu w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. Mimo tego podopieczni Johna van den Broma z pewnością nie potraktują swojego rywala ulgowo. Lech wciąż ma bowiem szansę zakończyć rozgrywki na podium. Aby tak się stało, musi on jednak wygrać dwa ostatnie mecze oraz liczyć na potknięcie Pogoni Szczecin, która wyprzedza go aktualnie o dwa „oczka”. Na pewno jest to wariant możliwy, choć czy prawdopodobny? Trudno powiedzieć. Jeśli weźmiemy pod uwagę znakomitą postawę Korony przed własną publicznością, a także nienadzwyczajne wyniki poznaniaków na obcych stadionach (14 pkt w 9 wiosennych meczach), wygrana ekipy ze stolicy Wielkopolski w najbliższy piątek nie wydaje się aż tak pewna. Innego zdania są jednak eksperci z TOTALbet, którzy wieszczą stosunkowo łatwą wygraną drużyny prowadzonej przez holenderskiego szkoleniowca. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 1.78 zł, w przypadku triumfu gospodarzy jest to natomiast aż 4.50 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Korona – 4.50 remis – 4.05 Lech – 1.78

Podwójna szansa:

1/X – 1.97 1/2 – 1.26 X/2 – 1.23

Korona strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.68

Lech strzeli gola:

tak – 1.15 nie – 5.10

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.15 powyżej 1.5 – 1.22

poniżej 2.5 – 2.11 powyżej 2.5 – 1.71

poniżej 3.5 – 1.44 powyżej 3.5 – 2.73

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.95

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.00

