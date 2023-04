Legia wreszcie sięgnie po komplet punktów? Wojskowi chcą wrócić na zwycięską ścieżkę

John van den Brom o rewanżu z Fiorentiną. Trener Lecha mówi o dumie, na to liczy we Włoszech

Gdy Raków w świąteczny poniedziałek remisował na wyjeździe z Radomiakiem, wydawało się, że Legia ma wymarzoną wręcz sytuację do zmniejszenia straty do lidera i wywarcia na nim presji. Warszawianie najwyraźniej sami nie udźwignęli jednak ciężaru gatunkowego, tego samego dnia sensacyjnie zremisowali bowiem wyjazdowe spotkanie z zamykającą ligową stawkę Miedzią Legnica. Jakby tego było mało, w następnej serii gier ponownie podzielili się punktami, tym razem w szlagierze PKO BP Ekstraklasy remisując z Lechem Poznań 2:2. Taki rezultat – w obliczu zwycięstwa Rakowa nad Widzewem – oznaczał, że częstochowianie mają w tabeli aż 8 punktów przewagi nad Legią, legitymując się dodatkowo lepszym bilansem spotkań bezpośrednich. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu zostało jedynie sześć kolejek, losy tytułu wydają się być przesądzone. - Raków ma 8 punktów przewagi, trudno będzie go dogonić, ale dopóki mamy matematyczne szanse, to się nie poddamy, jesteśmy Legią. Przed nami kluczowy mecz z Wartą Poznań, musimy zwyciężyć. Zespół z Częstochowy też nie ma łatwych spotkań. Zobaczymy, co się wydarzy – podkreślał w rozmowie z portalem Meczyki Paweł Wszołek. Ekipę ze stolicy także czekają jednak trudne mecze, począwszy od piątkowego, wyjazdowego starcia z piątą w tabeli Wartą Poznań. Zdaniem TOTALbet legioniści powinni jednak wyjść z tego meczu zwycięsko.

Najbliższego rywala Legii śmiało możemy natomiast uznać największą pozytywną niespodzianką obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Dawida Szulczka typowana była raczej jako jeden z kandydatów do gry o utrzymanie, tymczasem po 28 kolejkach ma w dorobku 41 punktów i zajmuje bardzo wysoką, piątą lokatę. Sam szkoleniowiec swoją pracą zwrócił zresztą uwagę możnych naszej ligi, jego nazwisko wymienia się bowiem jako potencjalnego następcę Marka Papszuna, który po zakończeniu sezonu odejdzie z Rakowa Częstochowa. 33-latek na przedmeczowej konferencji prasowej podkreślił, że mocno liczy na napsucie krwi wyżej notowanemu rywalowi. - Przed piątkowym występem czujemy pozytywne emocje, nie ma żadnych negatywów. Po pierwsze, jesteśmy w miarę bezpieczni, jeśli chodzi o utrzymanie, czyli cel nadrzędny został zrealizowany. Po drugie, to wielka radość, że możemy rywalizować z takimi drużynami, a jeszcze większa, gdy możemy im urywać punkty. Nie jestem raczej taką osobą, która stresuje się przed spotkaniem. Wierzę, że dobrze przygotowałem zespół do meczu – nie ukrywał optymizmu Szulczek. W ostatnim czasie jego zespół gra jednak „w kratkę”, w poprzednich sześciu meczach notując po dwa zwycięstwa, remisy oraz porażki. Czy w piątek przyjdzie kolejna wygrana? Zdaniem TOTALbet – nie. Za każdą złotówkę postawioną na triumf Warty bukmacher płaci bowiem 3.55 zł, w przypadku wygranej Legii jest to natomiast 2.21 zł.

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Warta – 3.55 remis – 3.40 Legia – 2.21

Podwójna szansa:

1/X – 1.64 1/2 – 1.34 X/2 – 1.31

Warta strzeli gola:

tak – 1.48 nie – 2.54

Legia strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.40

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.60 powyżej 0.5 – 1.08

poniżej 1.5 – 2.92 powyżej 1.5 – 1.39

poniżej 2.5 – 1.65 powyżej 2.5 – 2.21

poniżej 3.5 – 1.23 powyżej 3.5 – 4.00

poniżej 4.5 – 1.07 powyżej 4.5 – 7.80

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

