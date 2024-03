Lider Rakowa z sukcesami na gruncie rodzinnym i sportowym. W weekend pójdzie w PUSZCZĘ szukać rekordu

Legia przez to zawodzi w lidze i ucieknie jej tytuł? To z tym nie radzi sobie warszawski gigant

Jan Urban w formie równie dobrej, jak piłkarze Górnika. Piłkarzy Lecha nazwał zupełnie niesztampowo, w Poznaniu na pewno to odnotują

Właśnie Nowak rozwiązał worek z bramkami chytrym uderzeniem z wolnego. I on – z pomocą bramkarza rywali, od którego odbiła się piłka przed wpadnięciem do siatki – strzałem głową zakończył złomowanie lokomotywy z Poznania. A to wszystko raptem kilkadziesiąt godzin po wielkich emocjach w domowych pieleszach!

Gol dla Rakowa!💥 Dośrodkowanie Bartosza Nowaka nie zostało przecięte przez żadnego z zawodników i piłka wpadła do siatki!⚽ 📺 Transmisja meczu w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/uHk9FyKDRt pic.twitter.com/qwjGPG46Ne— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 3, 2024

Do gry pomocnik Rakowa przystępował bowiem jako świeżo upieczony tata. Swej radości z powiększenia rodziny nie ukrywał zresztą nigdy. - Mam syna, a teraz będzie córka. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem – mówił „Super Expressowi” kilka miesięcy wcześniej, po bramce w Szczecinie. Wtedy była scenka z piłką włożoną pod koszulkę. Teraz – kołyska w wykonaniu całej drużyny, a potem serduszko posłane w trybuny. A wszystko po to, by podzielić się wiadomością, że na świat przyszła Gaja!

Do czerwono-niebieskiej rodziny dołączyła Gaja Nowak! ❤️💙Rodzicom gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego! 👨‍👩‍👦 pic.twitter.com/BNZOn1FrWa— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) March 1, 2024

Szczęśliwy tata może teraz skupić się na tym, by w sobotę… nie zgubić się w Puszczy, a raczej poszukać w niej własnego rekordu. W ubiegłym sezonie zdobył w lidze 10 goli, teraz ma ich już siedem. Jesienią trafił do siatki beniaminka.

Początek meczu Puszcza Niepołomice – Raków Częstochowa na stadionie przy ul. Kałuży w Krakowie w sobotę o godz. 17.30. Transmisja na antenie Canal+ Sport.