Marek Papszun coraz bliżej nowej pracy! Najnowsze doniesienia w sprawie byłego trenera Rakowa Częstochowa, wiadomo, jaki kierunek wybrał

Marek Papszun jest uznawany za jednego z najlepszych obecnie polskich trenerów, a to za sprawą tego, jak w kilka lat zmienił Raków z drużyny z niższych lig na czołowego gracza w polskiej lidze. Oczywiście, nie udałoby się to bez dużych pieniędzy od właścicieli, ale Papszun otrzymał duże kompetencje i stworzył drużynę na swój pomysł, z którą później zdobył m.in. Puchar Polski oraz upragnione mistrzostwo. Po nim jednak odszedł z klubu i teraz, kilka miesięcy później, wciąż pozostaje bez pracy. Jak donoszą jednak Meczyki.pl, lada moment może się to zmienić, a Papszun nie trafi do piłki reprezentacyjnej, ale do klubu z zagranicy.

Marek Papszun miał przejąć reprezentację Polski, potem Czech, a będzie... grecki klub?

Wiele osób spodziewało się, że Marek Papszun może trafić do reprezentacji Polski, gdy zwolniony z niej został Fernando Santos. Wówczas jednak PZPN zdecydował się na Michała Probierza, ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski U-21. Kibice dziwili się, że tak ceniony u nas trener tak długo zostaje bez pracy, ale plotek i spekulacji nie brakowało, a chyba najgłośniejszą była ta mówiąca o tym, że 49-latek może przejąć reprezentację Czech, która kosztem Polski awansowała na EURO 2024.

Wiele wskazuje jednak na to, że Papszun pozostanie przy piłce klubowej. Jak donosi portal Meczyki.pl, 49-latek prowadzi rozmowy z klubem OFI Kreta z ligi greckiej i jak cytuje swoje źródło portal, rozmowy „zmierzają w pozytywnym kierunku”. Jeśli uda się je sfinalizować, Papszun zastąpi na stanowisku trenera drużyny z Krety Litwina Valdasa Dambrauskasa. Obecnie, po 13 kolejkach) OFI Kreta zajmuje 8. miejsce w lidze greckiej (na 14 zespołów), z tylko dwoma punktami straty do miejsca w grupie mistrzowskiej.