Mistrzostwo Polski oddala się od Rakowa. Gigantyczna wpadka bramkarza „Medalików” [WIDEO]

Aleksandar Vuković o świadomości zagrożenia i mądrzejszych głowach. Co ma Carlo Ancelotti do Piasta Gliwice?

Radomianie niesieni dopingiem ponad 8-tysięcznej publiczności od początku ruszyli do przodu i szybko objęli prowadzenie. W 25 minucie po dalekim wyrzucie z autu Dawida Abramowicza pogubili się piłkarze Rakowa. Ante Crnac dotknął piłkę głową, a próbujący ratować sytuację Svarnas wpakował ją do własnej bramki.

Jeszcze bardziej kuriozalny był drugi gol dla gospodarzy. Kacper Bieszczad zastępujący niedysponowanego Vladana Kovacevica, w niegroźnej sytuacji wybiegł poza pole karne. Wydawało się, że zdąży przed napastnikiem Jardelem, ale machnął się nie trafiając w piłkę, a napastnik Radomiaka ze spokojem pognał z nią do przodu i kopnął do bramki. Sytuacja Rakowa po I połowie była trudna, ale zespół Dawida Szwargi podniósł rękawicę. Po przerwie weszli na boisko Ivi Lopez i Władysław Koczerhin i goście ruszyli do odrabiania strat. Udało się strzelić tylko jednego gola, gdy po dośrodkowaniu Dawida Drachala strzałem głową bramkarza Radomiaka pokonał Giannis Papanikolaou. Gospodarze bronili się bardzo ambitnie, a piłkarzom Rakowa zabrakło skuteczności. Strata trzech punktów może być dla nich decydująca w walce o mistrzostwo.

Radomiak Radom - Raków Częstochowa 2:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Ante Crnac (25-samobójcza), 2:0 Jardel Silva (44), 2:1 Giannis Papanikolaou (49).

Żółta kartka - Radomiak Radom: Raphael Rossi, Dawid Abramowicz, Jan Grzesik, Gabriel Kobylak.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów 8 564.

Radomiak Radom: Gabriel Kobylak - Jan Grzesik, Raphael Rossi, Luka Vuskovic, Dawid Abramowicz – Luizao, Michał Kaput (72. Christos Donis) - Lisandro Semedo (79. Daniel Pik), Bruno Jordao (86. Mateusz Cichocki), Luis Machado (87. Joao Peglow) - Jardel Silva.

Raków Częstochowa: Kacper Bieszczad - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenic (80. Matej Rodin), Stratos Svarnas – Jean Carlos Silva, Gustav Berggren (60. Władysław Koczerhin), Giannis Papanikolaou (80. Ben Lederman), Erick Otieno (60. Ivi Lopez) - John Yeboah (78. Bartosz Nowak), Ante Crnac, Dawid Drachal. (PAP)