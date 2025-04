Wojciech Szczęsny i Agnieszka Radwańska mieli ROMANS? Tenisistka zdradziła, jak było naprawdę

- Zaczęło się od wymiany gratulacji na Twitterze albo Facebooku: ja pogratulowałam mu udanego meczu, potem on mi udanego turnieju. Wtedy Wojtek zażartował - a może ktoś, kto się pod niego podszywał? - że teraz jego kolej zaprosić mnie na kolację - opowiadała Agnieszka Radwańska. - Podchwyciły to brukowce. Mieszkałam z Ulą (młodsza siostra Agnieszki, red.). Było już po sezonie, siedziałyśmy sobie w domu, grzebałyśmy w internecie i w pewnym momencie Ula ni to zapytała, ni stwierdziła: "O, podobno jesteś z jakimś Szczęsnym...". "A kto to jest?" - zapytałam, bo nie od razu skojarzyłam. "Piłkarz" - odpowiedziała. "Skąd wiesz?" - miałam na myśli, skąd Ula wie o moim rzekomym związku z Wojtkiem, ale ona zrozumiała, że w ogóle nie wiem, kto to jest. "Wyguglałam" - stwierdziła całkiem poważnie. Tak, miałyśmy potem z tego mnóstwo śmiechu. Wojtku, serdecznie pozdrawiam! - tak zakończyła swoją opowieść Agnieszka Radwańska.