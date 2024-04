Na jaw wyszła prawda na temat Lukasa Podolskiego. To co zrobił jest wprost niesamowite, wystarczył tylko jeden telefon

Kiedy Rafał Augustyniak będzie gotowy do gry? Co ze zdrowiem gwiazdy Legii, już wszystko jasne!

Lukas Podolski znany jest ze swojej działalności na rzecz Górnika Zabrze. Piłkarski mistrz świata z 2014 roku i były gracz takich klubów jak Arsenal, FC Koeln i Bayern Monachium zaangażowany jest w sprowadzaniu na Śląsk zawodników z klubów niemieckich. Przykładem takiego transferu jest postać Lawrence'a Ennaliego, który przeszedł do Zabrza z drużyny Hannover 96. Ennali powiedział wprost, że telefon od "Poldiego" rozegrał bardzo dużą rolę. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości na temat tego, jaką rolę odgrywa Podolski w klubie.

Lukas Podolski sprawił, że gwiazda pojawiła się w Zabrzu! Co za słowa Ennaliego

Ennali w rozmowie z "WP. SportoweFakty" powiedział o roli Podolskiego w swoim transferze do Zabrza. Okazuje się, że to były napastnik reprezentacji Niemiec sprawił, że ten zdecydował się na odejście do polskiej Ekstraklasy.

- Nie znałem Polski, nie znałem polskiej ligi, wiedziałem, że będę tu sam. To sprawiało, że miałem wątpliwości. Ale Podolski zaczął dzwonić. Najpierw do mojego agenta, gdy byłem na wakacjach. Opowiadał dużo dobrego o Górniku, przekonywał, że warto tu przyjść. A Lukas Podolski to w Niemczech wielkie nazwisko. No więc kiedy dzwoni do ciebie Podolski to… Jakby to powiedzieć, to był dla mnie niemal zaszczyt - mówi zawodnik Górnika Zabrze.

Jak mówi Ennali, Podolski po dziś stanowi dla niego wielką pomoc nie tylko na boisku, ale także poza nim.

- Postawa Podolskiego miała więc dla mnie wielkie znaczenie przy podjęciu decyzji. Zresztą, tu, w Zabrzu, też zawsze mogę na niego liczyć. I na boisku, i poza nim - mówi zawodnik.