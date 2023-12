Sensacyjna decyzja Lecha Poznań! John van den Brom wyrzucony z klubu, zaskakujące zastępstwo

Lech Poznań w sezonie 2022/24 pokazał, że można łączyć grę w europejskich pucharach z rozgrywkami krajowymi. Choć w Pucharze Polski „Kolejorz” nie zachwycił, to w Lidze Konferencji Europy doszedł do ćwierćfinału, a w Ekstraklasie sięgnął po najniższy stopień podium. Nic dziwnego, że fani liczyli na więcej w kolejnym sezonie, zwłaszcza że zespół został wzmoniony kilkoma zawodnikami, a duża część najważniejszych piłkarzy, takich jak Mikael Ishak, Kristoffer Velde czy Filip Marchwiński, zostało w zespole. Niestety, tym razem Lech odpadł z europejskich pucharów już w eliminacjach ze słabiutkim Spartakiem Trnawa. Być może cierpliwość władz i kibiców Lecha byłaby większa, gdyby to niepowodzenie „Kolejorz” odbił sobie w kraju – i owszem, w Pucharze Polski podopieczni Johna van den Broma dotarli do ćwierćfinału, ale w lidze kolejne mecze zostawiały jedynie niesmak. Remis 2:2 z Radomiakiem Radom przelał czarę goryczy.

Niespodziewany powrót do Lecha Poznań. Mariusz Rumak znów łapie za lejce

Ostatnie 5 meczów Lecha Poznań w Ekstraklasie to tylko jedno zwycięstwo, dwie porażki i dwa remisy. W październiku Lech został upokorzony przez Pogoń Szczecin porażką 0:5, a do tego zremisował mecze z Jagiellonią (3:3) oraz Cracovią (1:1) choć w obu przypadkach prowadził (z Jagiellonią roztrwonił przewagę 3:0). To właśnie sposób, w jaki Lech gubił punkty, był nie do zaakceptowania – nierzadko były to spotkania, gdy w końcówkach tracił gole na wagę utraty punktów – tak było z Jagiellonią, Widzewem, Cracovią, Piastem czy teraz z Radomiakiem.

W niedzielny poranek, 17 grudnia, Lech Poznań poinformował, że trener John van den Brom przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny. – Misja trenera Johna van den Broma w Lechu Poznań dobiegła końca. W niedzielę rano klub rozstał się z Holendrem, który prowadził Kolejorza przez półtora roku – napisano w komunikacie klubu na Facebooku. Zaskakujące może być to, że drużynę do końca sezonu przejmie... Mariusz Rumak! – Obowiązki szkoleniowca pierwszego zespołu przejmie Mariusz Rumak, który związał się umową do 30 czerwca 2024 – dodano.

Będzie to drugie podejście Mariusza Rumaka do Lecha Poznań. Swoją karierę rozpoczął jako asystent trenera w rezerwach Jagiellonii Białystok (2010-2011), później przez nieco ponad pół roku towarzyszył trenerowi Jose Mari Bakero w Lechu Poznań. Gdy ten pożegnał się ze stanowiskiem 27 lutego 2012 roku, Rumak zastąpił go w roli pierwszego szkoleniowca i wytrwał na stanowisku do sierpnia 2014 roku (poprowadził drużyną w 101 meczach). Później jednak jego kariera nie rozwijała się najowocniej. Rok spędził w Zawiszy Bydgoszcz (2014-2015), niecały rok w Śląsku Wrocław (2016), w Bruk-Bet Termalice zabawił niespełna trzy miesiące (2017), ponad rok w Odrze Opole (2018-2019), a od marca do listopada 2021 roku pełnił funkcję trenera w kadrze Polski U-19. Od marca 2022 roku wrócił do struktur Lecha, pracując w Akademii.