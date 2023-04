Śląsk oddali się od strefy spadkowej? Wrocławianie zagrają „o życie”

Na początku trzeba jasno podkreślić, że świąteczna porażka w derbach Poznania (0:2 z Lechem) mocno ograniczyła szanse Warty na zajęcie przynajmniej czwartego miejsca, premiowanego grą w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka co prawda wciąż zajmuje w tabeli PKO BP Ekstraklasy wysokie piąte miejsce, ale jego strata do wyprzedzającej go Pogoni Szczecin wynosi już sześć punktów. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że szczecinianie wygrali oba bezpośrednie mecze z Wartą, realnie przewaga ta wynosi jeszcze „oczko” więcej – przy tej samej liczbie punktów wyżej sklasyfikowana będzie bowiem Pogoń. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy związani z Zielonymi obecny sezon i tak mogą uznać za bardzo udany. Mimo wszystko w stolicy Wielkopolski po cichu liczą, że w kolejnym sezonie w europejskich pucharach miasto reprezentować będą dwa zespoły. Aby tak się stało, zawodnicy Warty nie mogą już pozwolić sobie na wpadki. A taką niewątpliwie byłaby strata punktów podczas piątkowego, domowego pojedynku z walczącym o utrzymanie Śląskiem Wrocław. Bukmacherzy z TOTALbet nie uważają jednak takiego scenariusza za prawdopodobny. W ich opinii wyraźnym faworytem będą gospodarze.

Śląsk natomiast mocno w bieżącym sezonie rozczarowuje. Przed rozpoczęciem rozgrywek być może nie wskazywano tej drużyny jako kandydata do gry o czołowe lokaty, ale bezpieczne miejsce w środku ligowej stawki wydawało się jak najbardziej w zasięgu. Tymczasem podopieczni Ivana Djurdjevicia w 27 dotychczasowych meczach uzbierali zaledwie 31 punktów i poważnie uwikłali się w walkę o utrzymanie. Ich przewaga nad znajdującym się w strefie spadkowej Górnikiem Zabrze wynosi zaledwie dwa „oczka” i nie trzeba chyba dodawać, jak ważny dla wrocławian będzie zbliżający się mecz przeciwko Warcie. Będąc kibicem Śląska trudno przed tym pojedynkiem szukać jednak w swoim zespole pozytywów. Wojskowi nie potrafili bowiem wygrać żadnego z ostatnich pięciu ligowych spotkań, a do tego doszła jeszcze kompromitująca porażka z KKS-em Kalisz w Pucharz Polski (0:3). Aby przypomnieć sobie ostatnią wygraną zawodników serbskiego szkoleniowca, musimy cofnąć się aż do końcówki lutego, gdy Śląsk pokonał przed własną publicznością Lecha Poznań 2:1. Czy zła seria zostanie przełamana w starciu przeciwko innej ekipie ze stolicy Wielkopolski? Zdaniem TOTALbet to mało prawdopodobne. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości płaci 4.05 zł, w przypadku triumfu Warty jest to natomiast 2.03 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Warta – 2.03 remis – 3.42 Śląsk – 4.05

Podwójna szansa:

1/X – 1.26 1/2 – 1.33 X/2 – 1.74

Warta strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.35

Śląsk strzeli gola:

tak – 1.63 nie – 2.20

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.90 powyżej 0.5 – 1.09

poniżej 1.5 – 2.62 powyżej 1.5 – 1.48

poniżej 2.5 – 1.54 powyżej 2.5 – 2.44

poniżej 3.5 – 1.18 powyżej 3.5 – 4.65

poniżej 4.5 – 1.05 powyżej 4.5 – 9.25

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 14.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

