Aasad Al-Hamlawi lekiem na nieskuteczność Śląska?

Śląsk potrzebował napastnika, więc do klubu został sprowadzony Aasad Al-Hamlawi. To Szwed, który był królem strzelców w drugiej lidze. Czy potwierdzi skuteczność we wrocławskim klubie? - Liczę na to, że tak będzie - powiedział Rafał Grodzicki w rozmowie z Super Expressem. - To nie jest typowa 9. Cechuje się świetnym wyszkoleniem technicznym. To jest u niego naturalne. Lubi grę 1 na 1, cofać się po piłkę i ma smykałkę do goli. Potrafi oddać groźny strzał zza pola karnego. Jednym z największych atutów jest gra głową. To jego fajna cecha. Pod względem motorycznym ma coś, co jest nam potrzebne. Chcieliśmy mieć napastnika intensywnego, który dobrze pracuje wykorzystując przestrzenie za linią obrony. Myślę, że ma do tego predyspozycje. Będziemy próbowali go tak wykorzystywać - zapowiedział.

Nicola Zalewski już powitany w Interze, trafił z deszczu pod rynnę? Tak reprezentant Polski pożegnał się z Romą

Mateusz Żukowski zacznie grać na miarę ogromnych możliwości?

Gdy w Śląsku pracował trener Jacek Magiera, to zawsze podkreślał, że największym talentem jest Mateusz Żukowski. Czy pod wodzą nowego szkoleniowca Ante Simundży pokaże jak duże drzemią w nim możliwości? - Predyspozycje Żuka są wybitne na poziom ekstraklasy, jeśli chodzi o jego motorykę - przekonywał Grodzicki w rozmowie z naszym portalem. - Potrzebny jest pomysł na tego zawodnika, indywidualne podejście. Teraz wszystko jest w jego nogach. Myślę, że trener ma na niego pomysł. Czy on to wykorzysta, to już pytanie do niego. Nie ukrywam, że oczywiście liczymy na niego. Na to, co nam może dać w ofensywie, bo może dać dużo - zapewniał dyrektor sportowy wrocławskiego klubu.

Uff, od tych wdzięków zrobi się wam gorąco! To one rozgrzeją ligę i zadadzą szyku na trybunach!

- Aasad Al-Hamlawi to nie jest typowa 9. Cechuje się świetnym wyszkoleniem technicznym. To jest u niego naturalne. Lubi grę 1 na 1, cofać się po piłkę i ma smykałkę do goli. Potrafi oddać groźny strzał zza pola karnego. Jednym z największych atutów jest gra głową - powiedział Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy Śląska w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru Lublin: W Polsce wciąż przepłacamy zawodników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.