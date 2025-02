Śląsk zaczyna walkę o przetrwanie w ekstraklasie. To na ten duet liczą we wrocławskim klubie, sprawdzą się?

Imad Rondić spędził w łódzkim klubie 1,5 sezonu. W ekstraklasie rozegrał 50 meczów, w których strzelił czternaście goli. Ostatnio wiele mówiło się o jego odejściu z Widzewa. W grze pozostał niemiecki klub 2.Bundesligi - FC Koeln. Bośniacki napastnik nie zagrał w meczu z Lechem Poznań. Okazało się, że władze łódzkiej drużyny osiągnęły porozumienie z FC Koeln. Rondić podpisał umowę do 2029 roku. O kulisach transferu opowiedział Michał Rydz, prezes zarządu Widzewa w mediach społecznośćiowych. To najwyższy transfer klubu w XXI wieku. "Jestem zwolennikiem tego, że rozmowy transferowe czy biznesowe lubią ciszę. Wielokrotnie to podkreślałem i moje zdanie się nie zmienia. Rozumiem też, że dla części z was „transferowa telenowela” wprowadzała zamieszanie" - tłumaczył Michał Rydz w mediach społecznzościowych.

Imad Rondić pogubił się w ostatnich tygodniach

Widzew zagwarantował sobie m.in. mecz z Kolonią u siebie w sierpniu 2026 roku. Łodzianie nawiążą także współpracę z niemieckim klubem. "Obserwując dyskusję na temat podkreślę również jeszcze jedno - na koniec dnia ten ruch to sukces działu skautingu, dyrektora sportowego, trenera i samego zawodnika. Wszystkich RAZEM, bo dla mnie na końcu zyskał Widzew. I zawsze - jako prezes zarządu - będę reprezentował jego interesy. Imadowi, życzę, aby spełnił swoje marzenia. Pomimo tego, że pogubił się w ostatnich tygodniach, dał nam kilka ważnych momentów i bramek. Trzymam kciuki" - podkreślił prezes zarządu Widzewa.

Deal done 🔥👊 Najwyższy transfer @RTS_Widzew_Lodz w XXI wieku zamknięty! Temat przez kilka ostatnich dni był szeroko komentowany, dlatego kilka słów z mojej strony.Jestem zwolennikiem tego, że rozmowy transferowe czy biznesowe lubią ciszę. Wielokrotnie to podkreślałem i moje… https://t.co/NLJbnfXxd9— Michał Rydz (@michal_rydz) February 3, 2025