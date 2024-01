To tam Polonia Warszawa i Znicz Pruszków wykuwają formę. Co u beniaminków I ligi?

Co z gwiazdą wicemistrza Polski?

Najpierw Zielona Góra, potem Turcja

Przez tydzień Polonia trenowała w stolicy. Dalsza część przygotowań odbędzie się na obozie w Zielonej Górze. Tam pierwszoligowiec zmierzy się z Chrobrym Głogów i miejscową Lechią. Na obóz trener Rafał Smalec zabrał 24 zawodników. Po powrocie do stolicy w planach jest sparing z Pogonią Siedlce. Później zespół wyjeżdża do Turcji, gdzie zaplanowane są dwa mecze kontrolne. Do startu I ligi „Czarne Koszule” zmierzą się jeszcze z trzema rywalami.

Znicz wygrał w sparingu, potem ruszył do Sanoka

Znicz także trenował u siebie. W pierwszym sparingu pokonał 4:2 drugoligową Wisłę Puławy. Beniaminek z Pruszkowa rozpoczął już tygodniowe zgrupowanie w Sanoku, gdzie jego formę sprawdzi Stal Mielec i Motor Lublin. Na obóz pojechało 24 graczy. Potem drużyna prowadzona przez trenera Mariusza Misiurę ma w planach rozegranie pięciu spotkań.

