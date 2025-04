Borussia Dortmund – FC Barcelona w Lidze Mistrzów: transmisja na żywo. Weź kod i oglądaj!

Borussia Dortmund - FC Barcelona typy i kursy (15.04.2025) | Barcelona przypieczętuje awans do półfinału?

Aston Villa - Paris Saint-Germain: typy i kursy (15.04.2025) | PSG utrzyma przewagę i awansuje do półfinału?

Borussia Dortmund - FC Barcelona transmisja z kodem do Canal+ Super Sport

Po przekonującym zwycięstwie 4:0 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów, FC Barcelona jest bliska awansu do półfinału. Jednak Borussia Dortmund, grając na własnym stadionie, będzie walczyć o odwrócenie losów rywalizacji. Mimo trudnej sytuacji kibice niemieckiego zespołu liczą na lepszą dyspozycję podopiecznych Niko Kovacia w rewanżu. Barcelona natomiast będzie dążyć do utrzymania przewagi i zapewnienia sobie awansu do następnej fazy rozgrywek.

Dzięki promocji Fortuny, nowi użytkownicy mogą otrzymać kod na 30 dni dostępu do Canal+ Super Sport i śledzić to spotkanie na żywo.

Transmisja Borussia Dortmund - FC Barcelona: jak oglądać?

Spotkanie będzie można zobaczyć w Canal+ online. Aby otrzymać dostęp do transmisji meczu od Fortuny, wystarczy:

Założyć konto w Fortunie z kodem CANALPLUS Wyrazić co najmniej jedną zgodę marketingową (sms bądź e-mail) Wpłacić minimum 30 zł Aby skorzystać z promocji, przed postawieniem zakładu należy zaznaczyć suwak odpowiadający właściwemu bonusowi Postawić pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z minimalnym kursem 2.00 za minimum 30 zł Dokonać pełnej rejestracji swojego konta Po spełnieniu wszystkich warunków w ciągu 30 minut dostaniesz kod SMS-em bądź e-mailem w zależności od wyrażonej zgody.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: kto wygra w tym meczu?

Barcelona jest wskazywana przez bukmachera Fortunę jako faworyt rewanżowego starcia, mimo że mecz odbędzie się w Dortmundzie. Kurs na zwycięstwo Katalończyków wynosi 1.82. Borussia wyceniana jest na 3.60, a remis na 4.05.

Po pewnym zwycięstwie w pierwszym meczu drużyna Hansiego Flicka jest zdecydowanym faworytem do awansu. Jednak Borussia Dortmund na własnym stadionie będzie chciała pokazać się z dobrej strony.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: jak typować?

W ofercie bukmachera Fortuny interesująco wygląda zakład na poniżej 1.5 bramki dla Borussii Dortmund po kursie 1.60. Defensywa Blaugrany z Wojtkiem Szczęsnym w bramce prezentuje się całkiem solidnie i w pierwszej odsłonie dwumeczu polski golkiper zachował czyste konto.

W tym sezonie były reprezentant Polski 22 spotkania, z czego 12 na zero z tyłu. Ten typ może być więc wart rozważenia. Robert Lewandowski wraz ze swoim zespołem z pewnością będą chcieli utrzymać przewagę z pierwszego meczu

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.