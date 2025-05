i Autor: Cyfrasport Arkadiusz Milik

Serie A

Przyłapali Arkadiusza Milika na mieście. Nagranie od razu obiegło internet

Ten sezon dla Arkadiusza Milika to prawdziwy dramat – nie zagrał ani minuty. Od ponad roku zmaga się z niekończącymi się problemami zdrowotnymi, które zaczęły się jeszcze przed ubiegłorocznym Euro. Teraz jednak na horyzoncie pojawiła się niespodziewana zmiana – i to nie tylko w kwestii zdrowia. Choć Milik wciąż pozostaje poza boiskiem, to nie rezygnuje z małych przyjemności. Został na tym nawet przyłapany.