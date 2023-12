Gorzkie słowa na temat Roberta Lewandowskiego! Niemcy nie zostawili suchej nitki na Polaku, taka opinia na pewno zaboli

Barcelona w ostatnim czasie znowu ma kłopoty, ponieważ od początku grudnia, "Duma Katalonii" na trzy mecze triumfowała zaledwie raz, a dokładnie miało to miejsce 3 grudnia w bardzo ważnym starciu z Atletico Madryt. Po tamtym pojedynku "Blaugrana" przegrała 4:2 z Gironą, a w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów drużyna z Robertem Lewandowskim w składzie przegrała 3:2 z Royal Antwerp. Dla podopiecznych Xaviego mimo to, ta rywalizacja zakończyła się sukcesem, ponieważ w porównaniu do zeszłego roku, Barcelona zdołała awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski kolejny raz wypunktowany! Niemcy byli bezlitośni dla kapitana reprezentacji Polski

Dla Lewandowskiego aktualny sezon nie należy do najlepszych, ponieważ kapitan reprezentacji Polski stracił swoją zabójczą skuteczność pod bramką rywali. Podczas starcia z Royal Antwerp, 35-latek zszedł z boiska w 72. minucie, a za niego wszedł Marc Guiu, który wpisał się na listę strzelców. Występ Lewandowski został skomentowany przez niemiecką gazetę "Bild". - Żenująca porażka Lewandowskiego - taki tytuł widniał. Na stronie internetowej gazety zostało zawarte następujące zdanie. - W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Lipsk pokonał Berno, BVB zremisował z Paryżem, a Lewandowski poniósł zawstydzającą porażkę - można przeczytać