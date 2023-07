Ameryka im służy! Barcelona rozbiła Real w towarzyskim El Clasico, tłumy na trybunach

znów to zrobił

Robert Lewandowski w ekskluzywnym wywiadzie. Szczerze o przeprowadzce do Barcelony i końcu kariery

Bramki zdobyli Francuz Ousmane Dembele (15.), 20-letni Fermin Lopez (85.; jego pierwszy gol w barwach "Dumy Katalonii") oraz Ferran Torres (90+1.). Lewandowski grał do 76. minuty. W 20. rzut karny dla "Królewskich" zmarnował Brazylijczyk Vinicius Junior.

Barcelona nie przegrywa z Realem w USA

Oba zespoły wystąpiły w silnych składach i nie oszczędzały się nawzajem, mimo że był to mecz towarzyski. Trzech piłkarzy opuściło boisko przedwcześnie z powodu kontuzji: sprowadzony tego lata z Manchesteru City Niemiec Ilkay Guendogan i Duńczyk Andreas Christensen z Barcelony oraz Francuz Ferland Mendy z Realu. Było to trzecie "El Clasico" rozegrane na terenie Stanów Zjednoczonych i we wszystkich lepsza była drużyna z Katalonii. W 2017 roku w Miami zwyciężyła 3:2, a w ubiegłym roku w Las Vegas było 1:0.

KAPITALNIE TO ZROBILI! 😍✨İlkay Gündoğan → Pedri → Ousmane Dembélé ⚽️ Świetne rozegranie rzutu wolnego i FC Barcelona prowadzi w meczu z Realem Madryt! 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/baSxCH3xkx— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 29, 2023