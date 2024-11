i Autor: AP Photo/Manu Fernandez

LaLiga

Kolejni informatorzy potwierdzają. Już w tym meczu Robert Lewandowski wróci do gry

Według doniesień redakcji Mundo Deportivo, Robert Lewandowski wrócił do treningów z resztą piłkarzy Barcelony i będzie gotowy do występu w nadchodzącym meczu LaLiga z Celtą Vigo. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji pleców tuż przed zgrupowaniem kadry, co wykluczyło go z treningów w ostatnich dniach.