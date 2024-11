Kibice wściekli na Lewandowskiego! Wszystko przez zdjęcie z żoną, wytykają mu to!

To on zastąpi Roberta Lewandowskiego? Podali nazwisko, piszą o wielkiej szansie!

Robert Lewandowski wypowiedział się na temat swoich początków w Niemczech. Obecny gwiazdor światowej piłki przyznał w rozmowie z byłym obrońcą reprezentacji Anglii i Manchesteru United - Rio Ferdinandem, że na samym początku w Borussii Dortmund nie czuł się aż tak dobrze. W tej ciężkiej sytuacji pomocną, przyjacielską rękę miał w kierunku piłkarza wyciągnąć szkoleniowiec BVB - Juergen Klopp. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

ZOBACZ WIĘCEJ: Problemy Fernando Santosa! Naciskają na jego dymisję, te słowa miażdżą byłego trenera Polaków!

Robert Lewandowski mówi o tym szczerze. To on podał mu pomocną dłoń

Jak powiedział Lewandowski, Klopp był dla niego bardzo ważny w trakcie początków występów w Bundeslidze. Piłkarz wspomniał, że przez utratę ojca nie potrafił być otwarty. Na całe szczęście trafił na odpowiedniego szkoleniowca, który bardzo mu pomógł.

- Straciłem ojca w wieku 16 lat, więc byłem bardzo zamknięty. Poszedłem z nim pogadać. Rozmawialiśmy jakieś półtorej godziny. Nie rozumiałem wszystkiego, bo w Niemczech byłem od niedawna, ale nie było to aż tak ważne, o czym rozmawialiśmy. Ważniejsze było to, że rozmawiał ze mną w ten sposób - mówi Lewandowski.

Inny stosunek Lewandowski ma do Pepa Guardioli. Panowie pracowali razem w Bayernie Monachium i Lewandowski przyznaje po latach, że Hiszpan był szkoleniowcem, z którym pracowało mu się dość ciężko.

- Jako człowiek był trudny dla zawodników, ponieważ w tamtym czasie był tak genialny w kwestiach taktyki, że pomyślał, że jeśli pójdą za mną, to wygrają. Później widziałem, że się zmienił. Myślę, że zdał sobie sprawę, że jeśli będzie bardziej ludzki i bardziej otwarty, to czasem może mu to pomóc bardziej niż taktyka - przyznaje Lewandowski.

Robert Lewandowski czy Iga Świątek? Kogo znają Portugalczycy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.