Szczęsny na dłużej Barcelonie? Mówią o nagłym zwrocie akcji!

Wojciech Szczęsny został bramkarzem Barcelony i mimo że w klubie "Dumy Katalonii" jeszcze nie zadebiutował, to zdaje się, że wszyscy są w klubie z niego zadowoleni. Swoje zainteresowanie dalszą współpracą z Polakiem mają wyrażać także przedstawiciele klubu, a przynajmniej tak twierdzą hiszpańskie media. Wiemy już, kiedy klub z Camp Nou ma podjąć decyzję w sprawie dalszej współpracy z zawodnikiem.

Wojciech Szczęsny w Barcelonie na dłużej? Mówią o zwrocie akcji

Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony po ogłoszeniu swojej sportowej emerytury jako zawodnik, który miał wzmocnić kadrę Barcelony osłabioną nieobecnością Marca Andre Ter Stegena. Mimo że Polak jeszcze nie zadebiutował w klubie, to wszyscy są zadowoleni z wkładu Polaka i zdaniem tamtejszych dziennikarzy, już w czerwcu 2025 roku bramkarz może być namawiany na to, aby przedłużyć kontrakt z klubem.

- Barca już rozważa przedłużenie Szczęsnego. Chociaż nie grał, są zadowoleni z tego, jak radzi sobie z sytuacją w szatni (...) Mając wszystkie elementy układanki na stole - występy Inakiego Peni, występy Szczęsnego i powrót ter Stegena po kontuzji - 'Barca' oceni, z którymi bramkarzami odnowić kontrakt, a jeśli będzie taka konieczność, sprowadzi nowych - twierdzi Marca

