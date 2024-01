Brazylijski gwiazdor poszedł na całość. Pochwalił się nowymi… zębami, nie uwierzycie ile go kosztowały [WIDEO]

Robert Lewandowski brutalnie rozjechany. Bezwzględne opinie po tym, co pokazał. Jest źle

Polski dziennikarz bezlitośnie podsumował Roberta Lewandowskiego. Kompletnie nie gryzł się w język, to pokazuje skalę problemu

23-letni napastnik „Królewskich” pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Na filmie roześmiany od ucha do ucha piłkarz zaprezentował nowe uzębienie. Cała jego dolna część pokryta jest nakładką w srebrnym kolorze. Portal „Globo Esporte” podaje, że koszt tzw. "grillzów" z drogocennego metalu mógł wynieść Brazylijczyka nawet 500 tys. dolarów. Widać, że nowe uzębienia mocno uszczęśliwiło zawodnika, ale różne zdanie na ten temat mają internauci.

Reprezentant Brazylii bliski przejścia do PSG. Niewyobrażalna kwota transferu, to rzuca na kolana

- W podręcznikach do psychologii powinien być osobny typ osobowości: brazylijski piłkarz - napisał jeden z nich. - Odwaliło od kaski – czytamy w kolejnym komentarzu, a inni zarzucają piłkarzowi próżność. Rodrygo zarabia w Realu 8 milionów euro rocznie. Do tego dochodzą bonusy w zależności od sukcesów drużynowych, jak i indywidualnych. Jest on piłkarzem „Królewskich” od lipca 2019 roku, gdy został kupiony z Santosu za 45 mln euro. Zdążył już w barwach Realu dwukrotnie zdobyć mistrzostwo Hiszpanii i raz wygrać Ligę Mistrzów. W trwającym sezonie w 19 meczach zdobył 7 goli i zanotował 4 asysty.

Działacze IV-ligowca mają pomysł na mecz z Realem Madryt. Stadion urósł jak na drożdżach [WIDEO]