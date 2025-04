- Mięsień półścięgnisty i półbłoniasty popularnie określane są mianem „hamstringów”. Pełnią kluczową rolę przy startach do piłki oraz przy wyskokach i zwrotach – wyjaśnia rolę uszkodzonego mięśnia nasz rozmówca. - I zapewne przy którymś z tych elementów „Lewy” doznał owego urazu w meczu z Celtą – dodaje.

Jak będzie wyglądać leczenie urazu Lewandowskiego?

„Decyzja o powrocie do treningów zależy od postępów w leczeniu” – tak brzmi dalsza część komunikatu Barcy. - Nie dziwię się tej lakoniczności, bo w takich przypadkach wszelkie prognozy są bardzo trudne. Leczenie takiego urazu to bardzo indywidualna sprawa – podkreśla Spałek. Pewne jest natomiast, że do momentu wykonania kolejnych badań uszkodzonego mięśnia zawodnik wyłączony jest ze wszystkich zajęć dynamicznych, a więc tych boiskowych, z piłką.

- A do tego żadnych startów, biegów… Co najwyżej ćwiczenia izometryczne, polegające na napinaniu mięśnia – analizuje fizjoterapeuta, który w przeszłości – poza futbolistami - pracował indywidualnie m.in. z Agnieszką Radwańską i reprezentacyjnymi piłkarzami ręcznymi. - Z zabiegów terapeutycznych zaś krio i mikroprądy – wylicza Spałek.

Lewandowski zdąży na Ligę Mistrzów?

Kalendarz meczów Barcy na najbliższe dwa tygodnie jest bardzo napięty. Dziś – wspomniana Mallorca. W sobotę (26.04.) - finał Pucharu Króla z Realem, potem półfinałowy dwumecz Champions League z Interem (30.04. i 6.05.), w międzyczasie - ligowe starcie z Realem Valladolid (3.05). W sumie – pięć spotkań w czternaście dni. I wszystkie zapewne bez polskiego napastnika...

- Nie odważę się powiedzieć, że na któreś z tych spotkań Robert będzie gotowy – dodaje nasz ekspert. - Swoje robi przecież i PESEL, i duża liczba gier w tym sezonie – zaznacza Wojciech Spałek.

Profesjonalizm Lewandowskiego a tempo rekonwalescencji

Lewandowski ma już na koncie w obecnym sezonie 48 gier w koszulce Barcelony (i jeszcze cztery w reprezentacji Polski). Pokaźna dawka… - Z drugiej strony Robert we wszelkich aspektach jest profesjonalistą. A to wpływa czasami na tempo rekonwalescencji – nasz ekspert zostawia „furtkę do nadziei” dla fanów talentu Lewandowskiego.

Comunicado médico ❗Las pruebas realizadas este domingo han confirmado que Robert Lewandowski sufre una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo. El regreso a la dinámica con el equipo se decidirá en función de su evolución pic.twitter.com/pvUWmCGT2B— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 20, 2025