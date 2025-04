Chelsea – Legia: Kibice Legii na ustach całej Anglii! To, co zrobili nie dzieje się w Premier League

Legia Warszawa zakończyła zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji na 7. miejscu, co dało jej awans do 1/8 finału tych rozgrywek. "Wojskowi" najpierw poradzili sobie w dwumeczu z Molde, mimo że w pierwszym meczu przegrali na wyjeździe 3:2, to potrafili odwrócić losy tej rywalizacji w Warszawie wygrywając 2:0. Niestety w ćwierćfinale podopieczni Goncalo Feio nie mieli łatwego zadania, ponieważ trafili na londyńską Chelsea. Legia od początku była skazywana na porażkę, ale nie zakończyło się wielkim blamażem tylko wręcz przeciwnie. "Wojskowi" w pierwszym spotkaniu przegrali 3:0, jednak w drugim spotkaniu triumfowali 2:1. To zwycięstwo było za małe, aby marzyć o awansie do półfinału, ale pokazało, jak trudnym rywalem potrafi być Legia Warszawa.

Legia z kolejnymi karami od UEFA! Ogromne pieniądze

UEFA nałożyła karę na klub ze stolicy, dopiero gdy ten odpadł z europejskich pucharów. Mimo, że Legia Warszawa otrzymała dużą premię finansową za udział w Lidze Konferencji, czyli około 50 milionów złotych, ale portal "90minut.pl" przekazał, że Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ukarała Legię kwotą wynoszącą 22 tysiące euro, a powodem tego było blokowanie przez kibiców przejść na stadionie. Ponadto klub ze stolicy został ukarany także za mecz z Chelsea.

Komisja postanowiła nakazać wykonanie zawieszonego środka dyscyplinarnego nałożonego 16 października 2024 roku użycie środków pirotechnicznych, tj. nakazać częściowe zamknięcie stadionu (całej trybuny północnej) podczas następnego domowego meczu w rozgrywkach UEFA. Ponadto Legia otrzymała karę 80 tys. euro za użycie środków pirotechnicznych przez kibiców oraz dodatkowo na dwa domowe mecze w europejskich pucharach zostanie zamknięta trybuna północna. Wykonanie kary częściowego zamknięcia stadionu na drugi dodatkowy mecz zostało zawieszone na dwa lata. Stołeczny klub otrzymał również karę 20 tys. euro za niewłaściwe przyśpiewki kibiców - można przeczytać.