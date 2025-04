Hansi Flick ma problem? Niezadowolenie wśród części piłkarzy rośnie

Mecz z Celtą Vigo był niezwykle emocjonujący. Już w 12. minucie Ferran Torres zdobył bramkę na 1:0 dla Barcelony, jednak 6 minut później Broja Iglesias wyrównał stan meczu. W drugiej połowie emocje tylko rosły, Iglesias skompletował hat-tricka trafiając w 52. i 62. minucie, ale radość Celty nie trwała długo, bo w 64. oraz 68. minucie gole dla Barcelony zdobyli Dani Olmo i Raphinha. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry Raphinha dobił Celtę golem z rzutu karnego. Można by spodziewać się, że w szatni Barcelony będzie panowała radość, po ciężko wywalczonym zwycięstwie, jednak jest kilka powodów do zmartwień. Przede wszystkim mecz z kontuzją zakończył Robert Lewandowski i zabraknie go w bardzo ważnych meczach w końcówce sezonu, ale to nie koniec problemów Hansiego Flicka. Musi on mierzyć się z niezadowoleniem części piłkarzy.

Jan Tomaszewski komentuje fenomenalny występ Lewandowskiego w Lidze Mistrzów | Futbologia Przemka Ofiary

Jak donosi „Sport”, pretensje o decyzje personalne do trenera mają Ferran Torres, Ansu Fati oraz Hector Fort. Pierwszy z nich był zły, że zszedł z boiska w 59. minucie, choć był wyróżniającym się zawodnikiem (trafił na 1:0). Swoją złość wyraził kopiąc ostentacyjnie piłkę przed opuszczeniem murawy i nie chciał słuchać, co ma mu do powiedzenia asystent Marcus Sorg. Z kolei Ansu Fati i Hector Fort mają pretensje o to, że nie grają praktycznie w ogóle. Fati miał po meczu z Celtą rzucić swoją koszulkę ze złości na ziemię i kopać chłodziarkę.

W rozmowie z „Barca One” Hansi Flick odniósł się do zachowania swoich piłkarzy i choć rozumie ich niezadowolenie, to ganił ich za reakcję. – Rozumiem, że ci piłkarze nie są zadowoleni. Ja też byłem zawodnikiem. Każdy chce się wykazać i pomóc drużynie. Rozumiem ich odczucia, ale nie reakcję. Musimy to zaakceptować. Wróciliśmy i podjęliśmy właściwe decyzje. Kiedy grają, chcemy, żeby reagowali we właściwy sposób. Zwycięstwa należy świętować. Reakcja powinna pojawiać się na boisku, a nie poza nim – ocenił niemiecki szkoleniowiec.