Wojciech Szczęsny pisze jedną z piękniejszych historii w piłce nożnej ostatnich lat. Juventus zrezygnował z usług Polaka, więc ten postanowił zakończyć karierę i skupić się na życiu rodzinnym. Gdy zgłosiła się Barcelona, Wojciech Szczęsny długo się nie zastanawiał i postanowił jednak podjąć wyzwanie i dołączyć do zespołu Roberta Lewandowskiego. Póki co wyszedł na tym bardzo dobrze – obecnie jest gwiazdą drużyny, zdobył już Superpuchar Europy, a wciąż może sięgnąć z Barceloną po potrójną koronę! Od emerytury do wygrania Ligi Mistrzów w kilka miesięcy? Brzmi niewiarygodne, ale jest, póki co, możliwe. Szczęsny na nowo rozbudził ciekawość fanów piłki nożnej nie tylko w Polsce. Dla wielu może być zaskoczeniem to, jakie wykształcenie zdobył polski golkiper.

Warto pamiętać, że Wojciech Szczęsny wcześnie opuścił Polskę. Z Akademii Legii Warszawa przeniósł się do juniorskiej drużyny Arsenalu mając niespełna 16 lat! Mimo to zdołał ukończyć szkołę średnią w naszym kraju i został absolwentem Zespółu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie. Później jednak polski golkiper nie udał się na studia i w pełni poświęcił się piłce nożnej. Nie oznacza to jednak, że na zawsze porzucił edukację.

W 2018 roku Wojciech Szczęsny zapowiadał, że chciałby zdobyć kwalifikacje w obszarze architektury czy deweloperskim. – Moją pasją jest architektura i projektowanie wnętrz. I bardzo chciałbym zostać architektem, albo deweloperem. Dużo czasu spędzam na projektowaniu moich nieruchomości. I kiedyś może w tym kierunku się podszkolę – mówił wówczas Szczęsny w rozmowie z portalem Sport.pl. Póki co nie ma jednak informacji, aby obecny bramkarz Barcelony skończył jakieś studia czy kursy we wspomnianych kierunkach.