Robert Lewandowski i Barcelona z kolejnym awansem? Tego gigant z Katalonii musi unikać w Pucharze Hiszpanii

Trudny czas przed trenerem Xavim?

Lewandowski w trzech ostatnich meczach był regularny. Kapitan polskiej kadry zdobył trzy bramki. Teraz będzie chciał wprowadzić Barcelonę do kolejnej fazy Pucharu Hiszpanii. - Wiadomo, że po przegranej z „Królewskimi" od razu pojawią się głosy, czy Xavi to dobry trener i właściwy dla Barcelony - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z "Super Expreseem". - Za każdym razem będzie się to powtarzać. Jednak dawno nie widziałem tak słabej Barcy. Nie radzi sobie w sytuacjach, gdy jest pod presją. To nie będzie pomagać jej w przyszłości, żeby się liczyć w grze o tytuł - zaznaczył.

Jakub Piotrowski odejdzie z mistrza Bułgarii? Reprezentant Polski łączony z gigantem

Szkoleniowiec ma ogromny ból głowy, żeby to poukładać

Były kadrowicz uważa, że Barcelona wciąż w tym sezonie może wzbogacić kolekcję pucharów. - W styczniu jeszcze nikt nie rozdaje medali i nie przydziela pucharów za wygranie ligi - tłumaczył Dudek. - Ale widać, że jest dużo do poprawy. Trener Xavi ma ogromny ból głowy, żeby to poukładać. Wiadomo, że to nie jest takie proste. Barca będzie pod dużą presją. Bo jednak lepiej mieć Superpuchar Hiszpanii i wygrać z Realem niż tego nie dokonać. To duża różnica - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski.

To dlatego Bartosz Slisz zdecydował się na transfer do Ameryki. Taki jest cel kadrowicza w Stanach

QUIZ: Jak dużo wiesz o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego? Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Ile razy Lewandowski został mistrzem Niemiec? 8 9 10 Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski już zimą 2024 roku odejdzie z Barcelony? Tak Nie