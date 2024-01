Jakub Piotrowski odejdzie z mistrza Bułgarii? Reprezentant Polski łączony z gigantem

Dwudziestokrotny mistrz kraju chce bramkarza Biało-Czerwonych. To byłaby duża sprawa, Polacy są tam legendami

Piotrowski od dwóch lat występuje w Ludogorcu Razgrad. Po przejściu do mistrza Bułgarii jego kariera nabrała rozpędu. To właśnie tym zespole dostał możliwość pokazania się w europejskich pucharach, ale także zaczął kolekcjonować trofea na bułgarskim rynku. Wydaje się, że przełomowa dla niego okazała się runda jesienna obecnych rozgrywek. Błyszczał bowiem w fazie grupowej Ligi Konferencji, a w ekstraklasie Bułgarii jego zespół zachowuje szanse na kolejne mistrzostwo. Dobre występy zaowocowały debiutem w reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner Michał Probierz postawił na niego na finiszu eliminacji EURO 2024. W meczu z Czechami Piotrowski strzelił premierowego gola w drużynie narodowej.

Teraz piłkarz przygotowuje się do rundy rewanżowej. Czy Piotrowski dalej będzie występował w Ludogorcu Razgrad? Według bułgarskich mediów polski kadrowicz łączony jest z transferem do Galatasaray Stambuł. To gigant ligi tureckiej, który zajmuje w obecnych rozgrywkach drugie miejsce za Fenerbahce Stambuł. Wcześniej pisano o zainteresowaniu Polakiem ze strony niemieckiego Hoffenheim. Gwiazdor mistrza Bułgarii wyceniany jest na 3,5 mln euro.

