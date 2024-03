i Autor: cyfrasport Kamil Jóźwiak, Kamil Piątkowski

Ściągnął Polaków do LaLiga, teraz stracił posadę. Klub ogłosił to już oficjalnie

W każdej lidze świata zasady są te same – im niższa pozycja w tabeli, tym większa szansa na zmianę na trenerskim stołku. Zasada ta zadziała także w Granadzie, która po 28 spotkaniach zajmuje przedostatnie miejsce w Primera Division. Władze klubu właśnie podziękowały za pracę Alexandrowi Medinie. To za jego kadencji do drużyny dołączyli byli reprezentanci Polski.