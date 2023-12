Anna Lewandowska poruszyła ważny temat. Dane policji porażają, nie da się przejść obojętnie

Coraz bliżej transferu reprezentanta Polski? Klub go już wycenił! Przed nami wielki hit?

Anna Lewandowska postanowiła zwrócić uwagę na wyjątkowo ważny problem. W swoim wpisie na mediach społecznościowych, trenerka zwróciła uwagę na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Poruszające słowa trenerki i żony Roberta Lewandowskiego obiegły cały internet. Obok tego problemu nie da się przejść obojętnie.

Anna Lewandowska o wielkim problemie dzieci i młodzieży. Dane policji porażają

- Dziękuję Wam mamy, za zaufanie i za to, że podzieliłyście się ze mną swoimi rodzinnymi historiami. Bardzo mnie to poruszyło, bo sama jestem mamą. Kilka osób napisało mi, że ich dzieci, nastolatkowie mają za sobą próbę samobójczą… Wiem, nie jest to prosty temat przed świętami, ale nie potrafię tego nie poruszyć - napisała Anna Lewandowska.

Jak przyznała trenerka, tematu nie można lekceważyć, gdyż dane policji w tym zakresie są wprost porażające.

- Dane Policji są przerażające - w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost prób samobójczych wśród młodych osób. W ubiegłym roku było ich ponad 2 tys. To ponad 5 prób każdego dnia. Co 4 młoda osoba przyznała, że myślała o samobójstwie - napisała żona Roberta Lewandowskiego.

- Czynników jest wiele… Sytuacja w domu, presja w szkole, a także zachowania rówieśników. Ponad 50 proc. dzieci ze szkół podstawowych doświadczyło przemocy rówieśniczej… Obserwujmy bacznie swoje dzieci i uczmy szacunku i przyjaźni do rówieśników. Na pewno będę do Was wracać z tym tematem szerzej już w najbliższym czasie - dodaje trenerka.