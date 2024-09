Antoni Piechniczek o gwiazdach reprezentacji Polski. Nicola Zalewski przypomina mu..., a Piotr Zieliński powinien grać jak... Zaskoczeni

Zalewski grał fantastycznie

Nicola Zalewski był najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski na starcie Ligi Narodów. Ze Szkocją wywalczył dwa rzuty karne i na koniec wykorzystał decydującą jedenastkę. - Zalewski grał fantastycznie - powiedział Antoni Piechniczek, były selekcjoner reprezentacji Polski, cytowany przez PAP. - W pierwszym spotkaniu wypracował dwa rzuty karne. Wygrywał pojedynki 1 na 1. Przypominał mi tym Włodzimierza Smolarka. Praca z reprezentacją to proces twórczy. W nieskończoność trzeba pokazywać, o co chodzi trenerowi, aż zawodnicy zaczną się do tego stosować. Mogą mieć tego serdecznie dość, kiedy powtarza się to po raz setny. Nie można odbierać im predyspozycji, które w nich drzemią. Trzeba je w nich budować - tłumaczył.

Zieliński będzie jak Modrić?

Na nietypowej pozycji defensywnego pomocnika wystąpił w obu spotkaniach Piotr Zieliński. Były selekcjoner kadry ocenia, że ma potencjał, aby grać jak Luka Modrić, as Chorwatów. - Olbrzymie predyspozycje, by tak samo grać, ma Piotr Zieliński - stwierdził Piechniczek, cytowany przez PAP. - Godzinami rozmawiałbym z nim o tym. Rysowałbym boiskowe sytuacje. Ktoś zauważył, że Modrić gra czasem jako 10, czasem na pozycji 8, a w innym momencie jako 6. Nazywaliśmy to wolnym elektronem. Czyli, gra tam, gdzie mu podpowiada intuicja - dodał legendarny b szkoleniowiec.

