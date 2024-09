Paweł Golański o występach w Lidze Narodów. Padły słowa o przebłyskach, tego oczekuje od kadrowiczów

Do miłości jeden krok

Kibole z Chorwacji pokazali skalp po bójkach z Polakami. Ciarki żenady. Szczycą się, co ukradli

Tak bawi się kadra Probierza. Lewandowski naprawdę zrobił to na lotnisku, koledzy zaczęli mu wyliczać

Były tylko przebłyski

Były kadrowicz uważa, że przebłyski dobrej gry ze strony polskich piłkarzy to zdecydowanie za mało. - Ze Szkocją były dobre momenty, ale myśleliśmy, że w takim zestawieniu będzie większa kultura gry - tłumaczy nam Golański. - Na tle Szkocji były przebłyski w postaci indywidualnych akcji Zalewskiego, Urbańskiego czy Szymańskiego. To oni sprawili, że wygraliśmy z wymagającym zespołem i punkty nam się zgadzały - zaznacza.

Jan Tomaszewski niezadowolony z pomysłu selekcjonera Probierza. "On nie nadaje się do takiej gry!

Z Chorwacją byliśmy bezradni

Chorwacja zawiesiła nam już zdecydowanie wyżej poprzeczkę. - Spodziewaliśmy się zupełnie innej gry - ocenia. - Z lepszym rywalem musisz dać z siebie maksimum. Tymczasem brakowało nam zacięcia czy złości. To wszystko fragmentami widzieliśmy w starciu Szkotami. Momentami byliśmy bezradni. Męczyliśmy się. To spotkanie pokazało, jak dużo pracy przed nami, aby w przyszłości dorównać drużynie o takiej klasie - prognozuje.

Michał Probierz o przyczynach porażki z Chorwacją. Selekcjoner kadry mówi o lekcji, to było kluczowe i napędziło rywali

Zalewski zagrał na plus

Komplementowany za grę był Nicola Zalewski, który ze Szkotami wywalczył dwa rzuty karne, strzelił gola. Szarpał także z Chorwatami. - To jedyny zawodnik, który w ciężkich momentach potrafi wziąć piłkę, zrobić akcję, zmusić rywala do popełnienia błędu - podkreśla. - Był zdecydowanie najlepszy w naszych szeregach. Oczywiście, też robi proste błędy, ale tym razem bez konsekwencji. Chciałbym, aby poprawił swoją sytuację w Romie. Niech wywalczy miejsce w składzie, bo mu to pomoże w tym, aby stać się jeszcze lepszym piłkarzem - twierdzi.

Robert Lewandowski wprost o przegranej z Chorwacją. Kapitan o tym, co nie funkcjonowało w grze Polaków

Zawsze będą wymagania oczekiwania wobec kadry

Golański jest zdania, że kibice mają prawo wymagać od piłkarzy lepszej gry. - Zawsze będą oczekiwania wobec kadry, a mamy piłkarski potencjał - przekonuje. - Jest Lewandowski, który wcale się nie kończy. To z nim liczą się rywale. Jest Zieliński z ogromnym bagażem doświadczeń. Jest Szymański, o którym trener Mourinho mówi, że jest nie do zastąpienia. Zalewski jest w bardzo dobrej formie. Dlatego mamy prawo wymagać, aby reprezentacja prezentowała inny poziom niż to miało miejsce z Chorwacją - przekonuje.

Mateusz Bogusz o debiucie w reprezentacji Polski. Tak podsumował współpracę z Robertem Lewandowskim

Zieliński to nie defensywny pomocnik

Czy za miesiąc, w meczach z Portugalią i Chorwacją w Warszawie, zobaczymy nowe oblicze drużyny narodowej? - Trener ma wiele znaków zapytania, jak to wszystko poukładać i optymalnie skroić - wyjaśnia. - Ważne, aby kadrowicze grali w klubach. Tak jak Kuba Kiwior, u którego było widać brak pewności i meczowego rytmu. Wierzę w to, że selekcjoner mocno przysiądzie i będzie zastanawiał się, czy stać nas na grę bez typowej „6”. Bo Zieliński to nie jest defensywny pomocnik. Może więcej dać kadrze jako „8”, bo w starciach z lepszymi zespołami potrzebujemy piłkarza, który będzie tę naszą grę trzymał w ryzach - kończy Golański.

Tak Łukasz Skorupski ocenił strzał Luki Modricia z rzutu wolnego. Co za słowa reprezentanta Polski o kapitanie Chorwatów!

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć