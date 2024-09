i Autor: Cyfrasport Łukasz Skorupski

Geniusz lidera Chorwatów

Tak Łukasz Skorupski ocenił strzał Luki Modricia z rzutu wolnego. Co za słowa reprezentanta Polski o kapitanie Chorwatów!

Reprezentacja Polski przegrała 0:1 z Chorwacją w drugim meczu Ligi Narodów. Tym razem w bramce Biało-czerwonych wystąpił Łukasz Skorupski, który skapitulował w drugiej połowie. Z rzutu wolnego pokonał go Luka Modrić. Czy Polak mógł to wybronić? Tak Łukasz Skorupski ocenił strzał Luki Modricia z rzutu wolnego. Co za słowa reprezentanta Polski o kapitanie Chorwatów!