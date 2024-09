Bezrobotny Grzegorz Krychowiak wciąż nie znalazł klubu, ale błyszczy na warszawskich salonach. Niespodziewanie zagościł na pięknej gali

Grzegorz Krychowiak od lipca jest wolnym zawodnikiem. Wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z saudyjskim Abha Club i wydawało się, że tak uznany piłkarz szybko znajdzie nowy klub. W mediach pojawiało się wiele interesujących możliwości, ale mamy końcówkę września, a były reprezentant Polski wciąż pozostaje bezrobotny. Najgłośniej w jego temacie zrobiło się o oficjalnym pożegnaniu z reprezentacją, do którego ma dojść podczas najbliższego meczu Biało-Czerwonych z Portugalią w Warszawie (12 października). Z pewnością będzie to bardzo emocjonalna chwila, zwłaszcza że obok 34-latka mają być żegnani także Wojciech Szczęsny i Kamil Grosicki. To jednak za trzy tygodnie, a Krychowiak pojawił się w Warszawie już 20 września i niespodziewanie błysnął na salonach!

Tak chcą pożegnać Krychowiaka, Grosickiego i Szczęsnego! PZPN ma specjalny plan, szczegóły wychodzą na jaw!

Bezrobotny Krychowiak błysnął na warszawskich salonach

W piątek w centrum stolicy odbyła się konferencja przed jubileuszową, 10. edycją gali "French Touch La Belle Vie!". Jest to wielkie święto przyjaźni polsko-francuskiej, a mało kto pasuje do niej lepiej od Krychowiaka. Mimo to, obecność piłkarza była pewnym zaskoczeniem, bo nie był on zapowiadany przez organizatorów. W przeciwieństwie do "Margaret", popularnej wokalistki, która również przykuła uwagę na konferencji. Oprócz niej i byłego reprezentanta Polski pojawił się m.in. David Gaboriaud, szef kuchni w Belvedere Catering znany z wielu telewizyjnych programów.

Sama gala "French Touch La Belle Vie!" odbędzie się 3 października i odbędzie się we wnętrzu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Na scenie wystąpi wiele polskich i francuskich gwiazd, takich jak "Margaret", Andrzej Piaseczny, Natalia Nykiel, Carla Bruni i Claude. Należy spodziewać się, że nie zabraknie też Krychowiaka, który być może tym razem pojawi się z piękną francuską żoną, Celią Krychowiak (z domu Jaunat).