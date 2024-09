Tak chcą pożegnać Krychowiaka, Grosickiego i Szczęsnego! PZPN ma specjalny plan, szczegóły wychodzą na jaw!

Włodzimierz Lubański jednoznacznie określił Michała Probierza. Apel legendy, jaki zdarza się rzadko. Podkreślił to zdecydowanie

Wojciech Szczęsny, Kamil Grosicki i Grzegorz Krychowiak skończyli w ostatnim czasie kariery w reprezentacji Polski. Jak dowiedział się Tomasz Włodarczyk z "meczyki.pl", związek planuje pożegnać kadrowiczów w specjalny sposób w trakcie meczu kadry przeciwko Portugalii. Jak się okazuje, zawodnicy co prawda nie zagrają, ale dostaną specjalny upominek!

Szczęsny, Grosicki i Krychowiak będą pożegnani. Polski Związek Piłki Nożnej to planuje!

Grzegorz Krychowiak karierę w kadrze zakończył tuż po tym, jak ogłoszono, że trenerem reprezentacji będzie Michał Probierz. Tuż przed meczem z Francją na EURO 2024, swoją decyzję przedstawił Kamil Grosicki, a pod koniec sierpnia jasnym było, że Wojciech Szczęsny już nigdy nie będzie grał w piłkę. W związku z tym w PZPN narodził się pomysł, aby piłkarze zostali uhonorowani w trakcie meczu Ligi Narodów przeciwko Portugalii. Piłkarze co prawda nie wystąpią w spotkaniu, ale dostaną specjalne wyróżnienia.

- Dopinane jest pożegnanie takiego pakietu bardzo poważnych reprezentantów: Wojciecha Szczęsnego, Kamila Grosickiego oraz Grzegorza Krychowiaka - przekazał Tomasz Włodarczyk w programie "Z tego, co słyszę".

Dziennikarz dodał, że piłkarze dostaną pamiątkowe patery.

Kamil Grosicki żegna się z reprezentacją. Wzruszające słowa po treningu reprezentacji

W programie poruszony był wątek Kamila Glika, który jednak nie zostanie pożegnany ze Szczęsnym, Krychowiakiem i Grosickim. Wszystko przez fakt, że zawodnik pozostaje czynnym zawodnikiem.

- Nie zapowiedział zakończenia kariery. Wiadomo, że dzisiaj ma absolutnie minimalne szanse, by w kadrze wystąpić, natomiast wciąż jest czynnym piłkarzem. Jeżeli sam nie wydał takiego komunikatu, to nikt go na siłę żegnać nie będzie chciał - mówi Włodarczyk.