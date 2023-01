Były kadrowicz o wyborze Fernando Santosa na selekcjonera reprezentacji Polski. Tak nazwał Portugalczyka

Jest nadzieja, że z naszej drużyny wyciśnie maksimum

Były bramkarz drużyny narodowej w rozmowie z PAP przyznał, że jego faworytem na selekcjonera był Bośniak Vladimir Petković, który prowadził zespół Szwajcarii. - Ale słuchając, co mówi na konferencji prasowej Santos, uważam, że to też dobry wybór - przyznał Adam Matysek w rozmowie z PAP. - Na tę chwilę chyba najbardziej optymalny. Santos to stary piłkarski lis. Wie, o co w piłce chodzi, ma doświadczenie i możemy pod jego skrzydłami się rozwinąć – wyznał i dodał: - Pozytywne jest to, że trenował na przykład reprezentację Portugali, gdzie miał do czynienie z piłkarzami z najwyższej półki i sobie poradził. Na pewno będzie mieć autorytet w szatni, bo to znane nazwisko w Europie. Ostatnie dwa, trzy lata coś tam wygrywaliśmy, mieliśmy pojedyncze niezłe mecze, ale nie wykorzystaliśmy w pełni potencjału reprezentacji. Po tym, co Santos zrobił z Portugalią, kiedy zdobył mistrzostwo Europy, jest nadzieja, że z naszej drużyny wyciśnie maksimum – analizował.

Santos zamieszka w Warszawie

Matysek zwrócił też uwagę, że w przeciwieństwie do innego Portugalczyka, który pracował z polską reprezentacją, Paulo Sousy, Santos chce mieszkać w Polsce i mieć w sztabie polskich trenerów. - Pojawiły się nazwiska Łukasza Piszczka i Tomka Kaczmarka, ale podobało mi się, kiedy poprosił o chwilę czasu na ostateczną decyzję - zaznaczył. - Widać, że nie chce jej podejmować pochopnie, chce poznać osoby, z którymi będzie pracować. Podoba mi się też, że zamieszka w Warszawie. Będzie miał okazję do poznania polskiej mentalności, co jest bardzo ważne. On jest południowcem, a my nie należymy do łatwych narodów. Na dzisiaj wydaje się, że wybór Santosa był optymalny i coś dobrego z tego może się zrodzić. Ale jak będzie, pokaże boisko – podsumował Adam Matysek w rozmowie z PAP.

