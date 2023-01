Były reprezentant Polski przeżywa osobisty dramat. Odeszła bliska mu osoba

Thiago Cionek swego czasu był bardzo ważnym zawodnikiem reprezentacji Polski, w której zadebiutował w wieku dopiero 28 lat. Od 2014 do 2019 roku rozegrał 21 meczów w barwach Biało-Czerwonych, z którymi pojechał na mistrzostwa Europy 2016 oraz mistrzostwa świata 2018. Urodzony w Brazylii zawodnik był bardzo mocno związany z Polską i to właśnie Mario Cionek, jego tata, namawiał go do reprezentowania Biało-Czerwonych barw. Niestety, piłkarz właśnie poinformował, że jego ukochany tata odszedł.

Nie żyje tata Thiago Cionka

O śmierci swojego ojca Thiago Cionek poinformował za pomocą mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie udostępnił biało-czarne zdjęcie rodziców z przejmującym podpisem. – Z ogromnym żalem informuję o odejściu mojego ukochanego ojca Mario Cionka. Każdy, kto chce złożyć kondolencje, jest mile widziany. Mario Cionek 26/06/1957- 28/01/2023 – czytamy.

Thiago Cionek w swojej karierze występował m.in. w Brazylii, Portugalii, Polsce (4 lata w Jagiellonii Białystok), ale większą jej część spędził we Włoszech, gdzie w SPAL grał nawet w Serie A. Obecnie już 36-letni zawodnik występuje w Regginie na poziomie Serie B.