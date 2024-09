Cezary Kucharski wytknął to Lewandowskiemu. Nie miał oporów, aby powiedzieć o tym głośno. W tym napastnik zawodzi

Łzy same napływają do oczu po tym, co Szczęsny usłyszał od syna przed zakończeniem kariery. Wyjawił to przed kamerami TVN, osobiste wyznanie

Przez długie lata współpraca Cezarego Kucharskiego z Robertem Lewandowskim układała się w zasadzie wzorowo, czego potwierdzeniem były kolejne duże transfery z udziałem napastnika reprezentacji Polski. Obecny kapitan biało-czerwonych przeszedł z byłym już menedżerem drogę od Znicza Pruszków do Bayernu Monachium i teraz można jedynie gdybać, co by było, gdyby drogi Kucharskiego i Lewandowskiego nie zeszły się. Teraz wiadomo, że te drogi... Mocno się rozeszły i menedżer z piłkarzem są po dwóch stronach barykady w głośnym sporze.

Kucharski o mankamentach Lewandowskiego

Mimo konfliktu Kucharski od czasu do czasu wypowiada się również o Lewandowskim jako piłkarzu. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" skupiono się właśnie na aspektach sportowych zawodnika. Były menedżer kapitana reprezentacji zauważył główny mankament w jego karierze. - "Lewy" nie potrafi rozstrzygać wielkich meczów. Mimo że jest wielkim, największym. Ma w sobie coś takiego, że nie potrafi decydować o wielkich meczach, zrobić czegoś wybitnego w reprezentacji i pociągnąć za sobą innych - ocenił Kucharski.

On porównywał się do Messiego czy Ronaldo, a przynajmniej jego otoczenie. Tylko że tamci w trudnych momentach brali właśnie na siebie odpowiedzialność za wynik.

Lewandowskiemu nie idzie w wielkich meczach?

Kucharski zdecydował się również na... niestandardowe porównanie. - Bramki z wielkimi zespołami zdobywał, ale jak patrzę na mecze w reprezentacji z przeciwnikami z górnej półki, to jego nie było. Miał ograniczenia, które z czegoś wynikają. Może to zabrzmi idiotycznie, ale on w jakimś sensie jest podobny do tego Jacka Góralskiego, który pił wódkę po awansie z Wieczystą. Oczywiście znalazł się na innym piętrze, ale tam są inne wymagania - stwierdził były menedżer Lewandowskiego.