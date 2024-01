Co były selekcjoner robi w wolnym czasie? Czesław Michniewicz zdradził, czym się zaczytuje i co nuci pod nosem!

To raczej nie był dobry krok Michała Skórasia. Ale są kroki, których koledzy mu zazdrościli. Ma do nich talent

Grzegorz Krychowiak przepada za tym przysmakiem, potrafi go zjeść w każdej postaci! Nie uwierzycie, co kiedyś uwielbiał jadać na śniadanie

W 2022 roku okazał się znakomitym fachowcem od jednego konkretnego zadania: wywalczył z Biało-Czerwonymi awans na mundial. Na katarskich boiskach też odnotował z podopiecznymi sukces, jakiego polska piłka nie widziała od 36 lat: Polacy wyszli z grupy i zagrali w 1/8 finału! Po aferze premiowej stracił jednak pracę.

Rok 2023 upłynął mu pod znakiem najpierw oczekiwania na nową pracę, a potem kilkunastotygodniowej przygody z saudyjską drużyną z Abha Club. Tamtejszej ligi nie zawojował, choć – jak mawiali ludzie znający tamtą ligę – pozornie idealnie pasował do oczekiwań szejków-właścicieli tegoż klubu. Został zwolniony szybko, ale jego konto wzrosło pokaźnie.

Rok 2024 Czesław Michniewicz rozpoczyna bez przydziału klubowego. To oznacza, że ma sporo czasu na realizowanie swych pasji; zarówno czysto sportowych, jak i tych, którym oddaje się zazwyczaj w domowych pieleszach.

W rozmowie z magazynem Silesia Business Life były selekcjoner przyznał się m.in. do nałogowego pochłaniania… książek. I to bynajmniej nie związanych z futbolem. - Generalnie lubię książki biograficzne i sensacyjne, na przykład „Igłę” Kena Folleta. Nie lubię fantastyki, wolę klasykę – wyjaśniał Michniewicz, przywołując na przykład „Braci Karamazow” oraz „Mistrza i Małgorzatę”. - Ten wschodni kierunek w literaturze pięknej jest mi bliski – dodawał, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę fakt, że jego przodkowie zamieszkiwali tereny kresowej Polski, dzisiaj należące do Białorusi.

We wspomnianym kwartalniku selekcjoner ujawnił też swoje fascynacje muzyczne. - Jestem gościem z początku lat 70., słucham więc głównie polskich zespołów z lat 80. i 90.: przebojów Bajmu, Lady Punk, 2+1, Lombardu, ale także... Maryli Rodowicz – powiedział Michniewicz, przywołując także pakiet wykonawców zagranicznych z tej epoki. - Wracam z przyjemnością do hitów Limahla, C.C. Catch i Modern Talking – ujawnił.

Sonda Jak oceniasz kadencję Czesława Michniewicza w reprezentacji? Byłem dumny z tego, czego dokonał z reprezentacją Nie narzekam, ale mogliśmy osiągnąć więcej Porażka, chcę zapomnieć o tym okresie