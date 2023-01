Dariusz Szpakowski przerwał milczenie. Tak wypowiedział się o Fernando Santosie. Ani myślał ukrywać emocji

Tak Fernando Santos radził sobie w starciach przeciwko reprezentacji Polski. Te mecze przeszły do historii

Głównymi faworytami do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski byli Vladimir Petković oraz Paulo Bento. Fernando Santos w medialnych doniesieniach również się przewijał, ale zdecydowanie rzadziej niż wymieniona wcześniej dwójka. Ale to właśnie były selekcjoner Portugalii został następcą Czesława Michniewicza i będzie odpowiedzialny za prowadzenie biało-czerwonych w najbliższym czasie. We wtorek zostanie oficjalnie przedstawiony na konferencji prasowej.

Szpakowski wprost o Santosie. Tak legenda mówi o nowym selekcjonerze

Bez wątpienia to jedno z największych nazwisk, jakie pracowało z polską kadrą. Nadzieje z tym związane są spore, ale jak wiadomo, nie wszystko da się przewidzieć. Ogólnie jednak zatrudnienie Santosa jest pozytywnie oceniane przez kibiców i ekspertów. W tym tonie wypowiedział się również Dariusz Szpakowski w rozmowie z portalem sport.tvp.pl. - To wybór, który powinien nam przynieść określone sukcesy - uważa legenda polskiego dziennikarstwa.

Tak Santosa ocenia Szpakowski

- Santos zna swój fach, nie jest trenerem wypalonym, ma dużo kreatywności w sobie i jednocześnie olbrzymi spokój oraz świetny warsztat - powiedział Szpakowski. - Jego osoba może mieć duży wpływ na naszych piłkarzy, szczególnie tych młodych. Niektórzy jakiś czas temu skreślali doświadczonego Carlo Ancelottiego, a teraz widzimy, czego dokonał w Realu Madryt - ocenił dziennikarz.

