Druzgocąca opinia Bońka o Lewandowskim. Były prezes PZPN ostro podsumował kapitana. W tej roli go nie widzi

Mistrzostwa Europy na dobre zagościły w domach wszystkich kibiców. Po siedmiu meczach można stwierdzić, że zapowiada się turniej, w którym fani nie będą mogli narzekać na brak goli. Gospodarze imprezy - Niemcy w pierwszym spotkaniu rozgromili Szkocję aż 5:1, w kolejnych meczach Szwajcaria wygrała z Węgrami 3:1, a Hiszpania z dużą łatwością pokonała Chorwację 3:0. Niestety punktów jeszcze nie zdobyła reprezentacja Polski, która po bardzo dobrym spotkaniu z Holandią przegrała 2:1, mimo że od 16 minuty na prowadzenie wyszli podopieczni Michała Probierza to rywale doprowadzili do remisu niespełna kwadrans później, a bohaterem spotkania okazał się Wout Weghorst, który pokonał Wojciecha Szczęsnego chwile po wejściu na murawę.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Zbigniew Boniek wprost o Robercie Lewandowskim. Były prezes PZPN nie ma co do tego wątpliwości

Zbigniew Boniek w poniedziałek był gościem u Bogdana Rymanowskiego w programie na antenie Radia Zet. Były prezes PZPN musiał odpowiadać na szybkie odpowiedzi, a jednym z pytań było to, czy Lewandowski byłby dobrym szefem PZPN. Boniek odpowiedział zdecydowanie, że nie, jednak po chwili wyjaśnił swoją odpowiedź. - Natomiast na dzisiaj jakby miał być prezesem PZPN, to musi być zmiana mentalności wszystkich piłkarzy. Ja sam grałem, więc wiem, że dopóki piłkarze grają, to mają trochę inny charakter. Dopiero po zakończeniu kariery ten świat inaczej wygląda. Bycie prezesem to przede wszystkim praca dla innych - przekazał Boniek.