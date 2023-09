Dua Lipa to najsłynniejsza fanka reprezentacji Albanii. Jej atuty to bałkańska uroda i mezzosopran [ZDJĘCIA]

Złapiecie się za głowy, jak usłyszycie, co trener Albanii mówi o Polsce. Tak wypowiedział się o sile naszego zespołu

Fanom muzyki nie trzeba jej przedstawiać. Dua Lipa to gwiazda na skalę światową, które wywodzi się z brytyjskiego rynku muzycznego. Dziś może się pochwalić pięciokrotnym wygraniem Brit Awards, a także trzeba nagrodami Grammy. W 2020 roku trafiła do księgi rekordów Guinnessa – sprzedała największą liczbę biletów na transmitowany na żywo koncert solistki. Głos, którym rozkochuje w sobie fanów, to mezzosopran.

Rozkochała również Albańczyków. Jest jedną z nich, bo choć urodziła się w Londynie, to jest córką albańskich Kosowian - Anesy (z domu Rexhy) oraz Dukagjina Lipy. W ubiegłym roku najpierw została honorową obywatelką Kosowa, a potem – na 110. rocznicę niepodległości Albanii otrzymała paszport tego kraju od prezydenta Bajrama Begaja.

Albania - Polska. Mecz eliminacji do Euro 2024 już w niedzielę o 20:45 w Tiranie!

Lipa nie kryje się z przywiązaniem do narodowych barw i często fotografuje się z charakterystyczną albańską flagą. Nie ma wątpliwości, że ściskać będzie kciuki za swoich rodaków w meczu z Polską, a naszym piłkarzom życzyć porażki. Trudno jednak mieć do niej o to pretensje.

TOMASZEWSKI ZOBACZYŁ KONFERENCJĘ KADRY I ZŁAPAŁ SIĘ ZA GŁOWĘ. "BOŻE, DO CZEGO TO DOSZŁO?!"