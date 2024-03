Duże problemy Michała Probierza! Kadrowicz może wypaść przed barażami, pechowa kontuzja!

Michał Probierz może z dużym niepokojem patyrzeć na to, co działo się w dzisiejszym meczu Serie A. Hellas Werona grał z AC Milan i w trakcier tego starcia urazu doznał gracz ekipy z miasta Romea i Julii - Paweł Dawidowicz, który musiał opuścić boisko. To co obserwowaliśmy w meczu jest niepokojące, szczególnie, że zawodnik miał bardzo dużą szansę na grę przeciwko Estonii.

Paweł Dawidowicz nie zagra w barażach Euro? Kontuzja w meczu z Milanem

Dramat Dawidowicza rozpoczął się w 57. minucie spotkania w meczu przeciwko Milanowi. Wtedy to reprezentant Polski opuścił boisko z widocznym grymasem bólu na twarzy i został zmieniony przez Giangiacomo Magnaniego. Niepokojące obrazki obiegły cały piłkarski świat i pozostaje jedynie mieć nadzieję, że Dawidowicz, który wyróżnia się bardzo dobrą formą w barwach Hellasu da radę wejść na boisko w meczu przeciwko Estonią. Jak na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz.

- Bardzo duża strata dla polskiej drużyny - dodał Piotr Czachowski w trakcie komentowania spotkania między Milanem a Hellasem Werona.