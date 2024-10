Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny żegnają się z kadrą. Tak zostaną zapamiętani przez kadrowicza

Stanowili o sile kadry, trener od nich zaczynał skład

Krychowiak rozegrał w kadrze 100 meczów, a Szczęsny w dorobku ma 84 występy. Przed meczem Ligi Narodów z Portugalią w Warszawie zostaną uhonorowani przez PZPN. - Dwie bardzo duże postacie w historii reprezentacji Polski i polskiej piłki - powiedział Bartosz Kapustka podczas konferencji prasowej. - W moich czasach, gdy przyjeżdżałem na kadrę kilka lat temu, to były dwie osoby, które w każdym spotkaniu stanowiły o sile zespołu. Pewnie w środku pola Grzesiek był postacią, od której trener zacznał skład. Tak samo Wojtek w bramce. To chłopcy, którzy dużo dali reprezentacji. Na pewno będzie ich brakowac kibicom. Ale jest nowe pokolenie, nowe twarze, które wchodzą też z marszu do tego zespołu. Taka jest piłka, że czas biegnie dalej i pojawiają się nowi ludzie - dodał.

Krychowiak mocno wpływał na to, jak wyglądała drużyna

Pomocnik Legii był ze wspomianym duetem na EURO 2016, gdy polska kadra dotarła do ćwierćfinału. Filarem tego zespołu był Krychowiak. - Grzesiek był w najlepszym okresie kariery, po bardzo dobrych sezonach w Sewillii - przypomniał Kapustka podczas konferencji prasowej. - Wygrywał trofea i regularnie grywał w reprezentacji. W tamtym momencie to była bardzo istotna postać, która mocno wpływała na to, jak ta drużyna wyglądała. Naprawdę dawał bardzo dużo - podkreślił pomocnik Legii, który po ośmiu latach wrócił do reprezentacji Polski.

