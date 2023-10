i Autor: Cyfra Sport Grzegorz Krychowiak

udostępnił nagranie

Grzegorz Krychowiak nie daje o sobie zapomnieć! Późną porą w internecie pojawiło się ważne nagranie

Waldemar Kowalski 21:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kiedy Grzegorz Krychowiak zakończył dość niespodziewanie swoją karierę reprezentacyjną, część fanów nie mogła pogodzić się z tą decyzją, a część uznała, że najwyższa na to pora. Polski pomocnik, który kontynuuje swoją klubową karierę w Arabii Saudyjskiej wciąż na jednak wiele do powiedzenia, co udowodnił w ostatnim meczu swojej drużyny. Po spotkaniu i strzelonej bramce opublikował nagranie w mediach społecznościowych.