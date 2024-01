Grzegorz Krychowiak przepada za tym przysmakiem, potrafi go zjeść w każdej postaci! Nie uwierzycie, co kiedyś uwielbiał jadać na śniadanie

To raczej nie był dobry krok Michała Skórasia. Ale są kroki, których koledzy mu zazdrościli. Ma do nich talent

100 występów i powiedział dość

Krychowiak dostarczył polskim kibicom wiele wzruszeń. Zagrał na EURO 2016 i 2020, a także na mistrzostwach świata 2018 i 2022. Jubileuszowy występ - 100. w drużynie narodowej rozegrał z Albanią (0:2) w Tiranie w el. EURO 2024. Gdy selekcjonerem kadry został Michał Probierz "Krycha" poinformował, że kończy przygodę z ekipą "Biało-czerwonych". Skupił się na występach w klubie, w barwach Abha Club z Arabii Saudyjskiej.

Lubi pierogi, a kiedyś kazał sobie robić kanapki z ketchupem

Gdy przed wielkim turniejami przygotowywaliśmy materiały o kadrowiczach, to rodzice zawodników odkrywali nieznane fakty z życia naszych gwiazd. Grażyna Krychowiaka przyznała, że jej syn ma wielką słabość do pierogów. - Zajada się nimi w każdej postaci - opowiadała nam przed laty Grażyna Kychowiak. - Z twarogiem, na słodko, z truskawkami, z kapustą. Pierogi przypadły do gustu także Celii. Grzegorz lubi także bigos i sałatkę jarzynową. Gdy był mały, to życzył sobie, abym mu robiła kanapki z ketchupem. Powiedział, że nie pójdzie bez nich do szkoły. Tłumaczyłam, że inne dzieci pomyślą, że w domu jest biednie. Ale nie słuchał. Mówił, że on je lubi, ale w końcu mu się przejadły - wyznała mama byłego już reprezentanta Polski.

Z każdych zawodów przywoził dyplomy i nagrody

Krychowiak pochodzi z Mrzeżyna. To właśnie w tym kurorcie nad Bałtykiem wykuwał piłkarski talent. Ale nie tylko uganiał się za piłką. Sprawdzał się również w innych dyscyplinach. Jak sobie radził? - Nauczycielki powtarzały, że Grzegorz jest dzieckiem bardzo dynamicznym, ruchliwym i z temperamentem - tłumaczyła nam pani Grażyna. - I przez ten temperament ocenę ze sprawowania miał niższą. Nie przejmowałam się tym, przecież dzieci muszą się wyszumieć. Odnosił sukcesy w sporcie, z każdych zawodów przywoził dyplomy i nagrody. Raz dostał nawet rower. Był zawzięty, ale pozytywnie. Za wszelką cenę chciał wygrać. I w biegach też były niezły. Podobnie, jak mama, która w młodości trenowała lekkoatletykę - wyjawiła nam wtedy mama byłego kadrowicza.

