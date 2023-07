Grzegorz Krychowiak zabrał głos w sprawie afery! Reprezentant Polski krótko skomentował medialne doniesienia

Grzegorz Krychwiak oraz Jacek Jaroszewski w ubiegłym roku postanowili połączyć siły i razem otworzyli centrum medyczne MedKlinika. Wtedy mogło się wydawać, że reprezentant Polski oraz lekarz pracujący przy kadrze biało-czerwonych będą bardzo dobrymi partnerami biznesowymi, jednak okazuje się, że ma być zupełnie odwrotnie. Na portalu "Onet" pojawił się artykuł, który opisywał cały spór pomiędzy Krychowiakiem i Jaroszewskim i rzekomym potajemnym przejęciu biznesu przez lekarza związanego z kadrą. Nie trzeba było długo czekać na komentarze obydwóch stron.

- W odniesieniu do artykułu, który ukazał się dzisiaj na stronie Onetu, pragnę oświadczyć, że nie mam nic do ukrycia w opisywanej sprawie. Niestety autor artykułu zdecydował się wysłuchać głosu tylko jednej ze stron opisywanego sporu i nie umożliwił mi przedstawienia swoich racji, co stoi w jawnej sprzeczności z rzetelnością dziennikarską - napisał w mediach społecznościowych Jacek Jaroszewski informując jednocześnie, że obszerniej odniesie się do sprawy w momencie, gdy tyko zakończy rodzinne wakacje. Błyskawicznie pojawił się również krótki komunikat od Grzegorza Krychowiaka.

- W nawiązaniu do publikacji, które pojawiły się w mediach, potwierdzam zaistnienie opisywanej sytuacji. Nie będę komentował sprawy, dajmy spokojnie pracować Prokuraturze i prawnikom. W razie pytań proszę się kontaktować z Kancelarią Adwokacką WSL Witkowski Staniszewski Legal. - napisał na Twitterze reprezentant Polski potwierdzając medialne doniesienia i odsyłając zainteresowanych tematem do jego pełnomocników.

