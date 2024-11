Hajto uderzył w Probierza. Powiedział ile może zarabiać, ogromne kwoty

Michał Probierz musi zmierzyć się z ogromną krytyką! Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski nie doprowadził Polaków do zwycięstwa przeciwko Szkocji w Lidze Narodów, a ta porażka była wyjątkowo bolesna i zakończyła się spadkiem do dywizji B Ligi Narodów. Jednym z krytyków Probierza został Tomasz Hajto, który przyznał, że za takie pieniądze, jakie zarabia Probierz, można liczyć na o wiele lepszą grę. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Michał Probierz ostro skrytykowany. Hajto powiedział o zarobkach selekcjonera

Jak przyznał Hajto w rozmowie z "Prawdą Futbolu" od Probierza trzeba wymagać więcej. Były piłkarz Schalke 04 postanowił powiedzieć, ile może zarabiać trener.

- a mam prawo wymagać od selekcjonera, który podpisał umowę i zarabia ogromne pieniądze. To są potężne kwoty. Oscyluję, że premia za awans do mistrzostw Europy to była na poziomie dwóch, trzech, a może czterech milionów złotych. To sama premia dla trenera. Ja tak oscyluję - mówi Hajto, który mówi, że Probierz może zarabiać między 100 a 250 tysięcy złotych miesięcznie.

- Ja do tej pory nie byłem za tym, żeby się podał do dymisji. Ale po tej konferencji prasowej jestem załamany. Czasami można zrobić jakąś pomyłkę, gdy coś się mówi, ale to zdanie musi mieć jakiś sens. To było po prostu żenujące - mówi Hajto.

