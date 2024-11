Robert Lewandowski nominowany do prestiżowej nagrody. Znów przy stole z Ronaldo i Messim

24-letni obrońca reprezentacji Polski wciąż nie może zdobyć pełnego zaufania trenera Mikela Artety w Arsenalu. W październiku wystąpił w trzech meczach ligowych, ale w listopadzie znów usiadł na ławie w trakcie dwóch spotkań. Tymczasem włoski dziennikarz Giovanni Albanese poinformował, że pozyskaniem Polaka zainteresowany jest Juventus Turyn zajmujący aktualnie 6. miejsce w Serie A. „Stara Dama” ma problemy z obrońcami, których prześladują kontuzje. Urazu kolana doznał lewy obrońca Juan Cabal, a środkowy defensor Brazylijczyk Bremer zerwał więzadła krzyżowe i najprawdopodobniej ma z głowy cały sezon.

Lewonożny Kiwior mógłby zastąpić zarówno Cabala, jak i Bremera. Dodatkowym atutem Polaka jest to, że grał już z powodzeniem we Włoszech, w barwach Spezii i zapewne nie miałby problemów z aklimatyzacją w tym kraju. Wydaje się najbardziej realną opcją jest wypożyczenie Polaka zimą, z możliwością ewentualnego wykupu. Piłkarzem „Starej Damy” jest wciąż Arkadiusz Milik przechodzący okres rehabilitacji po kontuzji. Juventus nie jest pierwszym klubem z Serie A, który wyraża zainteresowanie 29-krotnym reprezentantem Polski. Wcześniej mówiło się, Kiwior może trafić do Milanu. Z kolei rzadkie występy w Arsenalu hamują rozwój utalentowanego obrońcy, również w kontekście gry w reprezentacji Polski. Kiwior, którego Arsenal pozyskał ze Spezii w styczniu 2023 roku rozegrał od tamtej pory 31 meczów w Premier League. Licząc inne rozgrywki ma łącznie 45 występów w barwach Kanonierów.

