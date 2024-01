Jakub Moder wychodzi na prostą po kontuzji kolana. "Niech pracuje w spokoju, bez pośpiechu"

Jasna deklaracja Michała Probierza. Wiemy, jakie ma plany w stosunku do Argentyńczyka z polskim paszportem

Powrót po tak długiej przerwie jest trudny

Polski pomocnik dostawał szansę w Brighton, ale w ostatnim meczu z Woleverhampton w Premier League nie zagrał. Całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Ostatnio pojawiły się także informacje o zainteresowaniu jego osobą przez jeden z topowych klubów. Czy w zimowym oknie pomocnik Brighton zmieni klub? - Powrót po tak długiej przerwie jest trudny - mówił nam niedawno Piotr Reiss. - Wydaje się, że ten uraz go nie „zablokował”. Jest mocny i sobie z tym poradzi. Widać, że w jego przypadku wszystko jest przemyślane. Z każdym występem będzie czuł się coraz pewniej, a forma będzie szła w górę. Dopiero wtedy pokaże nam pełnię swoich umiejętności - wyznał.

Niech systematycznie się odbudowuje

Były kadrowicz uważa, że ważne jest to, aby spokojnie wracał do dawnej formy. - Niech Kuba systematycznie się odbudowuje - przyznał Reiss. - Wolę, żeby ten jego powrót do optymalnej dyspozycji trwał dłużej. Niech pracuje w spokoju, bez niepotrzebnego pośpiechu. Nikt z nas nie chciałby, żeby znowu coś mu się przytrafiło. W klubie na pewno są tego świadomi - stwierdził były król strzelców ekstraklasy w barwach Lecha.

