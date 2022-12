i Autor: Cyfra Sport Jakub Moder

Co za wiadomość!

Jakub Moder znów na boisku! Kadrowicz powoli zapomina o koszmarze ostatnich miesięcy

Wydaje się, że pomocnik reprezentacji Polski i Brighton Jakub Moder (23 l.) to co najgorsze ma już za sobą, że może zapomnieć o koszmarze ostatnich miesięcy, które stracił z powody urazu. Kadrowicz wrócił bowiem treningów z piłką. To dobry prognostyk na przyszłość.