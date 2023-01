Jan Tomaszewski zadrwił z reprezentacji Polski! Z niczym się nie hamował na wizji, bezlitośnie wyśmiał styl gry Biało-czerwonych [TYLKO U NAS]

To on zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Zbigniew Boniek wywołał ogromne poruszenie, wystarczył krótki wpis

Jan Tomaszewski przyzwyczaił już swoich fanów oraz kibiców reprezentacji Polski do tego, że często w mocnych słowach komentuje to, co dzieje się wokół kadry Biało-czerwonych, oceniając kolejne decyzje prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, czy komentując występy Biało-czerwonych. Nie inaczej było tym razem, kiedy w swojej rozmowie z "Super Expressem" legendarny bramkarz reprezentacji Polski oceniał kandydatów, którzy łączeni są z reprezentacją Polski po tym, jak Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się na przedłużenie umowy Czesława Michniewicza. Jeden fragment wypowiedzi Jana Tomaszewskiego mógł szczególnie zainteresować widzów, bowiem były golkiper Biało-czerwonych postanowił pochylić się nad stylem gry naszej kadry i wbić kilka szpilek.

Jan Tomaszewski nie hamował się na wizji komentując styl gry reprezentacji Polski! Okrutnie zadrwił ze stylu Biało-czerwonych

- Na całym świecie gra jeden bramkarz. Ci rezerwowi są rezerwowi. A u nas akurat musi dwóch... Na całym świecie i mistrz świata Franca gra jedną „dziewiątką” – albo Giroud albo Benzema. A u nas się gra dwoma dziewiątkami... No przecież cały czas coś tworzymy… Na Boga nie tworzy się czegoś, co jest kanonem! I tak musimy grać, jak grają najlepsi na świecie! - grzmiał na wizji Jan Tomaszewski uderzając w to, co w ostatnim czasie forsowali selekcjonerzy reprezentacji Polski apelując jednocześnie, aby kolejny trener zachował się w tym aspekcie inaczej. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim, zaglądając do materiału wideo poniżej!

